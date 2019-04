Abascal dice que el PNV pagará en las urnas su "complicidad" con ETA

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha señalado que el PNV todavía "no ha pagado en las urnas" su "complicidad" con ETA y ha asegurado que la formación a la que representa hará "que la paguen".

En un acto en el Kursaal de San Sebastián al que han acudido unas 300 personas y en el que también han tomado la palabra los candidatos de Vox al Congreso y al Senado por Gipuzkoa, Juan de Dios Dávila y Carlos Bel, respectivamente, Abascal ha sido recibido entre aplausos y gritos de 'presidente' y 'viva España'.

El líder de Vox ha asegurado que nunca olvidarán a las víctimas del terrorismo, ni la historia más reciente "sobre la que quieren echar un velo para que no nos acordemos" o una "realidad falseada" como, a su juicio, se ha visto en el debate sobre la Ley de abusos policiales en el Parlamento vasco "con apoyo del PSOE".

"Estáis aquí por un sentimiento rojigualdo por el que nunca vais a renunciar", ha sostenido, para añadir que "la patria es la herencia de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos", por ello no utilizarán "país o eufemismos parecidos" para referirse a ella. "Habéis vivido cómo España retrocedía", ha lamentado. Además, ha censurado que "a través del crimen, la extorsión y las actitudes más mafiosas se han encargado de acabar con cualquier atisbo de libertad durante años en Gipuzkoa".

También ha criticado al PNV "que siempre se ponía de perfil" desde la "equidistancia" con ETA, con quienes estaban "sus sentimientos". "Una complicidad que todavía no han pagado en las urnas" y que ha asegurado Vox hará "que la paguen".

Abascal ha señalado que los nacionalistas han descubierto "que no les hace falta matar para acabar con España" y ha alertado de que en Euskadi "el miedo permanece". "Aunque somos muchísimos habría muchísima más gente aquí si no hubiera miedo y la gente no bajara la voz", ha apuntado.

A ello ha añadido "que en esta tierra hay odio, no matan pero odian, y el odio es muy mal consejero". "Ese odio que no nos caracteriza a nosotros", ha apuntado. Abascal ha señalado que "algunos de ellos están en la puerta intentando atemorizar a quienes venían" a este mitin, en alusión a la manifestación organizada contra Vox en la ciudad.



Insultos y agresiones a algunos asistentes al mitin

Algunos asistentes al mitin han sido increpados, insultados y agredidos por un grupo de simpatizantes de la izquierda abertzale que les aguardaban a la salida del acto protagonizado por Santiago Abascal.

Aunque la Ertzaintza, que ha mantenido enfrentamientos con los manifestantes, ha tratado de impedir mediante un cordón que éstos agredieran a los simpatizantes de Vox que salían del centro Kursaal, algunos de ellos se han zafado de la vigilancia policial y han llegado a zarandear, arrebatar banderas, insultar e incluso agredir a algunos de los asistentes al mitin.

La manifestación, en la que han tomado parte varios cientos de personas, había sido convocada por una veintena de colectivos, entre ellos Sortu, Ernai y LAB, bajo el lema "Fascistas, fuera de Euskal Herria", para protestar por la presencia de Vox en San Sebastián.

El Departamento de Seguridad informó ayer de que había intervenido para establecer el recorrido de la protesta y evitar su cercanía con actos electorales convocados en la ciudad.

Los manifestantes, algunos con los rostros tapados, han cumplido la orden en su primer recorrido, aunque cuando regresaban de nuevo al Kursaal han hecho caso omiso a las indicaciones de la Ertzaintza para que detuvieran "unos minutos" la marcha.

En ese momento, algunos de los asistentes han corrido hacia el Kursaal, han golpeado las puertas de cristal y arrancado los carteles de Vox colgados en el exterior, lo que ha provocado el desplazamiento al lugar de media docena de furgonetas antidisturbios de la Ertzaintza que han protegido con un cordón policial el acceso al edificio.

Los congregados han protagonizado incidentes con los agentes que impedían su acceso al edificio, en cuyo interior se veía a los simpatizantes de Vox, que habían sido avisados en el mitin de que debían aguardar unos minutos antes de salir al exterior.

Los manifestantes han coreado numerosas consignas como "Fascista, entzun, pin, pan, pun" (Fascista, escucha, pin, pan, pun), "Fascistas, kanpora" (Fascistas, fuera) y "Franco y Vox, berdin da" (Franco y Vox son lo mismo), así como lemas a favor de los presos de ETA y la independencia, al tiempo que algunos hacían gestos amenazantes contra los asistentes al mitin de Abascal.

Los momentos de mayor tensión se han producido cuando salían del edificio los simpatizantes de Vox, algunos de los cuales han sido llamados "asesinos", zarandeados y golpeados en un ambiente de gran tensión que ha obligado a intervenir a la Ertzaintza y a cortar parte de calle a peatones y vehículos.

Los agentes antidisturbos han contenido a los manifestantes hasta que los simpatizantes de Vox, algunos de los cuales portaban banderas españolas repartidas en el mitin, han abandonado los alrededores del Kursaal.