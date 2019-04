PP, Cs y Vox se muestran abiertos a pactar tras las elecciones generales

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han mostrado favorables a pactar entre ellos tras las elecciones generales del próximo 28 de abril. PP no descarta hacer acuerdos con PSOE e incluso con Podemos y Cs y Vox lo han descartado.

Los líderes de los tres partidos han participado en el programa 'Mi casa es la Tuya' de Telecinco, donde el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha descartado "al frente popular, a los comunistas, a los socialistas y a los nacionalistas".

Sin embargo, ha especificado que primero hay que ver "quién gana las elecciones", puesto que su partido sale "a ganar" y no a ser "la quinta fuerza ni la bisagra de nadie".

En la misma línea se ha posicionado el presidente del PP, Pablo Casado que ha comparado los comicios con un partido de fútbol: "un futbolista cuando sale al terreno de juego tiene que ganar". Pero a pesar de ello, ha destacado que "se puede dialogar con todos".

"Yo tengo mucha confianza con que sumemos y como tenemos buena relación con todos, tengo confianza de que se puede dialogar. La relación personal en política es muy importante, la tengo con Rivera, con Sánchez e incluso con Iglesias", ha indicado Casado para después resaltar que "no tendría problema" en pactar con Ciudadanos o con Vox "si mantiene lo que se firmó en Andalucía".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha destacado que la mejor opción sería "un pacto con el PP" pero que no veta "a nadie" a la hora de pactar. Sin embargo, ha especificado que el cordón sanitario que le ha puesto al grupo socialista es específicamente "al PSOE de Pedro Sánchez", porque el presidente de Gobierno ha pasado, desde su punto de vista, a ser "un aliado de Ciudadanos a llamarnos de todo y aliarse con los que quieren romper España".

"Tengo claro que si hay un escaño más para enviar a Sánchez a la oposición, creo que tenemos que hacerlo, es una necesidad nacional para calmar las aguas", ha puntualizado.

Los tres aplicarían el 155



Tanto el PP, Ciudadanos y Vox han coincidido en que si llegaran al Gobierno implantarían el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y lo prolongarían durante el tiempo que hiciera falta para mantener el orden en la comunidad autónoma.

Abascal ha remarcado que instalaría un 155 "de verdad y no uno de mentirijilla" como hizo, a su juicio, el gobierno de Mariano Rajoy. "Si Rajoy tuviera un mínimo de liderazgo podía haber hecho mucho que no se ha hecho, no ha recuperado nada", ha espetado.

Además, el presidente de Vox ha asegurado que él pondría un 155 "sostenido en el tiempo que de verdad sirva para intervenir a los Mossos de d'Esquadra y a TV3".

Por su parte, Casado ha indicado que aplicará el 155 si gana las elecciones generales, ya que defiende que cuando una comunidad autónoma "se salta la ley tiene que tener al Estado detrás". Por eso, ha aseverado en que su partido se negará a que "una parte de España decida sobre el todo".

"Yo aplicaría la Constitución que los nacionalistas han demonizado y lo aplicaría el tiempo que haga falta y en las competencias que haga falta", ha resaltado Casado después de insistir en que no se puede dialogar con "quien quiere romper el país". "Siento ser tan políticamente incorrecto pero es como dialogar con un cuchillo en la mesa", ha añadido.

Sin embargo, Rivera, ha considerado que "nunca se debería haber levantado" el artículo 155 porque el Govern ha adoctrinado en la independencia a través de la Educación, la actuación de los Mossos d'Esquadra cuando el presidente del Govern, Quim Torra, les pedía "que no actuarán" contra los Comités de Defensa de la República (CDR) o por la cadena de televisión catalana TV3.

Rivera ha confesado que le pidió al expresidente del Ejecutivo Mariano Rajoy que "renovara" el plazo de aplicación porque aún "no se daban las condiciones" para levantarlo. "Pero me dijo que no, que había hablado con Pedro Sánchez y que había que levantarlo. Pero yo conozco a mi tierra y sabía que Torra no iba a parar", ha recordado.

Por eso, al igual que Casado y Abascal, ha asegurado que no sabe "por cuánto tiempo ni en qué competencias", pero que si llega al Gobierno pondrá el artículo 155 porque tiene "claro que no puede haber un rincón de España donde no esté vigente la Constitución".