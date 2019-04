Iglesias exige formar un gobierno de coalición tras las elecciones generales y avisa de que no aceptará "chantajes"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este jueves que su apuesta tras las elecciones del 28 de abril pasa por un gobierno de coalición con el PSOE, pero, ha lanzado un aviso sobre que su formación no va a "aceptar ni medio chantaje".

"No pediríamos abstención al PSOE para un Gobierno de nuestra parte, y no vamos a aceptar que nos la pidan", ha recalcado Iglesias en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Para el líder 'morado', pedir en la actualidad un gobierno monocolor es "despreciar los votos" y no entender la realidad política de España. Aun así, Iglesias vaticina que habrá una "operación" si se dan las circunstancias para que Podemos pueda gobernar con el PSOE, como, ha dicho, sucedió en 2016.

"Tenemos experiencia suficiente para saber que las cosas se cambian desde dentro y que estamos más cerca que nunca de formar gobierno", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que Podemos no va a favorecer un gobierno de PSOE y Ciudadanos a través de su abstención en una hipotética investidura, ya que ha calificado ese posible Ejecutivo como "de derechas".

"Decidirán los inscritos, como siempre, pero no vamos a favorecer ningún gobierno de derechas", ha señalado, al tiempo que ha recordado que las declaraciones del secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, o de la presidenta del partido, Cristina Narbona, apuntan a un pacto con Ciudadanos. A su juicio, a los socialistas si le dan las cifras para hacer un Ejecutivo con Ciudadanos optarán por esa vía.

Evita pronunciarse sobre socios de investidura



Preguntado por cómo se podría articular una investidura de Pedro Sánchez y si vería a ERC como un socio fiable para la misma, Iglesias ha criticado que Esquerra no apoyara los Presupuestos Generales de Estado (PGE). "En política hay que buscar acuerdos con muchas formaciones, ya veremos la correlación de fuerzas", ha indicado.

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre los socios de una investidura ya que entiende que los escenarios políticos hay que comentarlos con los resultados encima de la mesa.

"A partir de la noche del 28 podemos comentar escenarios. Creo que ahora nuestra obligación no es prefigurar escenarios, en pasadas elecciones me he dedicado a comentar encuestas que no acertaron nada", ha señalado.