Arranca la campaña de la Renta con menos retenciones para 540.000 canarios

La campaña de la declaración de la Renta 2018 se inicia mañana con la novedad de la reducción del tramo autonómico del IRPF para los contribuyentes canarios, una medida que se incluyó en la ley de presupuestos de este año como una de las condiciones del PP para respaldar al Gobierno regional en el Parlamento. La Consejería de Hacienda prevé que se beneficien de esta medida 540.000 declarantes. Junto a esta decisión, Canarias es la comunidad autónoma que más deducciones fiscales tiene por diferentes conceptos, mantenidos para esta declaración con el fin de que muchos contribuyentes que el año pasado no se acogieron lo puedan hacer en este. La estimación es que el número de declarantes en las Islas superen los 850.000 y que un 64,5% de ellos se beneficien de las nuevas medidas.

Menos retenciones. La reducción en la cuota autonómica de la Renta -que supone el 50% del impuesto- equivale a medio punto en los dos primeros tramos de ingresos, lo que beneficia a las rentas más bajas, que se ahorrarán 88,5 euros hasta los 17.707,2 euros de ingresos anuales. A partir de ahí también se reducirá el 0,5% de la base liquidable en cada uno de los tramos en los primeros 17.707,2 euros. La Consejería de Hacienda prevé que más de 540.000 declarantes se pueden beneficiar directamente de esta rebaja y que el coste para las arcas públicas canarias equivale a unos 35 millones de euros.

Deducciones con factura. La consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Rosa Dávila, aconseja a los contribuyentes isleños que no den la conformidad al borrador que les llegue de la Agencia Tributaria Estatal de inmediato ya que podrían beneficiarse de algunas de las deducciones fiscales establecidas por la Comunidad Autónoma. Canarias es la región con más bonificaciones en su tramo del IRPF, hasta un total de 23 deducciones.

La principal novedad de este ejercicio es la ampliación de la deducción por familia numerosa de categoría general a 300 euros -familias con tres o cuatro hijos- y hasta 500 euros en los ´núcleos de categoría especial, es decir, a partir de cinco hijos. Hacienda espera que más de 12.000 familias se puedan acoger a esta medida.

El resto de las bonificaciones se mantienen con respecto a la Renta de 2018 con la intención, según Hacienda, de que los contribuyentes aumenten la presentación de las facturas y justificantes que les dé opción de beneficiarse de estas deducciones. Las más importantes por el número de declarantes son las bonificaciones por contribuyentes discapacitados y mayores de 65 años; alquiler de la vivienda habitual; por gastos de enfermedad, consultas médicas y pagos por lentillas, gafas y otros elementos asociados a la salud; por gastos de estudios y de guarderías o por tener familiares dependientes a cargo. La estimación de ahorro para las familias es de unos 90 millones de euros.

Nuevo límite para declarar. El límite por debajo del cual no se está obligado a hacer la declaración de la Renta no se mueve para aquellos que perciben sus ingresos de un solo pagador y continúa en 22.000 euros. Sin embargo, se incrementa para quienes tienen dos pagadores. En caso de que perciban menos de 12.643 anuales euros de más de un pagador no estarán obligados a declarar. El asesor fiscal José Juan Vega advierte que hay una realidad que no termina de resolver la Agencia Tributaria y es que hay personas que tienen diversos contratos a lo largo del año con retenciones diferentes, por lo que desde que se supera los 12.643 euros se tiene que presentar la declaración de la Renta, pese a tener una economía familiar precaria y con escasa capacidad de pago. "Nos llegan muchas familias preocupadas por esta situación porque han tenido diferentes pagadores con distintas retenciones y existe un problema porque deben declarar y no tienen dinero, la Administración debería solucionarlo", añade Vega.

Novedades estatales. Entre las principales novedades de la Renta de 2018 figura la incorporación de la exención de las retenciones de prestaciones de maternidad y paternidad después de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre, que ha llevado a Hacienda a devolver lo cobrado desde 2014. Por eso hay que comprobar que este año no aparecen entre las retribuciones o rentas del trabajo. En una declaración media, la devolución por la tributación de estas ayudas en ejercicios anteriores estará entre los 1.500 y los 1.600 euros.

En relación con la adquisición de la vivienda habitual, la deducción se suprimió en 2013 pero se estableció un régimen transitorio para los contribuyentes que hubieran comprado su casa antes de esa fecha. Asimismo también existen importantes deducciones en la cuota estatal por las aportaciones a planes de pensiones, donativos a ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro o por familia numerosa hasta 600 euros a partir del cuarto hijo.