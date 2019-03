La justicia resta a los dirigentes de CCOO toda culpa en la quiebra de Forem Canarias

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria considera que la gestión que hizo CCOO de los problemas económicos detectados en la Fundación Canarias de Formación y Empleo (Forem) no agravó su insolvencia, sino que ayudó a aligerar sus deudas.

En una sentencia hecha pública ayer, el magistrado Juan Avello desestimó la solicitud del Ministerio Fiscal y del administrador designado para Forem cuando se declaró insolvente de calificar su concurso de acreedores como "culpable", con las consecuencias personales y patrimoniales que hubieran supuesto para los dirigentes de CCOO Canarias.

La Fiscalía sostenía que en el concurso de acreedores de Forem concurrían dos circunstancias que debían conducir a calificarlo como "culpable". Por un lado, un presunto retraso en la solicitud formal de tutela concursal por insolvencia y, por otro, una "inexactitud grave" en la información facilitada después al juzgado y el administrador.

A ello, la administración concursal añadía la falta de colaboración que achacaba a una quincena de dirigentes de CCOO Canarias, entre los que mencionaba a Carmelo Jorge, Juan Jesús Arteaga y Manuel Fitas, entre otros.

El juez responde al Ministerio Público y a la administración concursal que no han probado ninguna conducta que pueda ser entendida como obstrucción o falta de colaboración.

En cuando al presunto retraso en la solicitud del concurso de acreedores, el juez recuerda que, el 12 de noviembre de 2013, CCOO Canarias acordó proceder a un "cierre controlado" de la Fundación Forem, "prestándole toda la ayuda necesaria hasta la liquidación total de sus deudas".

"La prueba practicada demuestra que se intentó proceder de forma ordenada, lo que permitió a su vez, unido a la ayuda financiera de CCOO, mantener las subvenciones que estaban ya concedidas", recoge la sentencia.

Para el Juzgado de lo Mercantil, resulta "claro" que el hecho de que no se presentase el concurso cuando la administración concursal sostenía que debió hacerse "no solo no ocasionó un perjuicio sino que justamente fue lo contrario". En ese periodo, continúa, "no se aumentó el pasivo", sino que "gracias a tal apoyo (de CCOO a Forem), el pasivo disminuyó", ya que el sindicato aportó cerca de un millón de euros "pagar a los trabajadores" de la Fundación.

"Lo importante es que se tomo la decisión de no seguir con la actividad, lo que supuso que no se incrementara el perjuicio o desequilibrio patrimonial, y al mismo tiempo, al no presentar inmediatamente el concurso, se permitió seguir percibiendo ingresos y tales cantidades se destinaron a rebajar la deuda existente, de manera que cuando se acudió al concurso había disminuido el pasivo", razona el magistrado.

Por ello, concluye que el concurso de acreedores de Forem Canarias fue legalmente "fortuito" y absuelve a la quincena de dirigentes y exdirigentes de CCOO demandados de las penas que solicitaban para ellos.