José Luis Ercilla Negrín

Llevo casi veinte años trabajando en la empresa. Comencé en el laboratorio de control de calidad, en el Laboratorio de Procesos, y posteriormente me incorporé al Departamento de Producción. Me desempeñé como encargado, supervisor, y llevo ya un año como especialista en procesos cerveceros. Además de mi experiencia en fábrica, realicé un máster en cervecería y ambas cosas me han permitido evolucionar profesionalmente en un mismo sentido, involucrándome más profundamente en los procesos de elaboración de la cerveza y su estudio. Estoy muy agradecido a la compañía por apostar por mi perfil profesional.

Participo también en temas de innovación y estoy empezando a actuar en la parte de desarrollo de nuevos productos e ideas, para llevarlas luego al proceso de producción.

Dorada y Tropical son nuestras marcas, y son las preferidas de los canarios, pero en sí mismas son más que marcas, se han transformado en dos símbolos de nuestra sociedad. Cada una tiene sus líneas, como las cervezas sin alcohol, con o sin limón, la Bandido, la Dorada Especial, a la que se ha añadido la 'roja', la 'selección trigo' y la 'esencia negra'.

La innovación nos impulsa a lograr este tipo de variaciones en la cerveza. Continuamente estamos desarrollando nuevos productos con el fin de responder a la expectativa de nuestros seguidores y ampliar nuestro rango de público. Ese es el camino que nos llevó a crear la 'Tropical limón', con la que logramos una diferenciación importante a nivel nacional y marcamos una tendencia. Fue una apuesta muy afortunada, la hemos visto crecer y llenarse de significado. Es una cerveza refrescante y se asocia a nuestro clima, a una tardecita de playa€

¿Cuál es la mejor cerveza? La que sea más fresca del lugar donde te encuentres, te gustará más una que otra, pero para la cerveza estoy convencido de que cuanto más fresca sea, mejor, independientemente de la marca y los gustos. Y ese es un valor fundamental en nuestras marcas, la frescura que le da la cercanía de su producción.

Tropical y Dorada son algo más que la cerveza, son los símbolos del perro y el Teide de sus etiquetas, son la ilusión de beberlas, son colores que llevamos en el corazón casi como los del fútbol. El año del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, ver la unión de la cerveza en la que yo trabajo con el equipo de mi corazón fue una alegría muy grande.

Compañía Cervecera de Canarias reconoce sus marcas tan significativas para Canarias y trabaja para que ambos íconos puedan continuar y fortalecerse. El sentimiento de pertenencia a la marca es absoluto entre todos los compañeros de trabajo de la fábrica, pero no solo por las cervezas, sino también por su política de impacto medioambiental, gestión de residuos y consumo responsable de agua, electricidad y fuel.

Además, más allá de nuestra fuente de trabajo, todos los canarios sabemos que beber una Dorada o una Tropical nunca te va a defraudar.

Trabajar aquí es un orgullo y un reto permanente.