"Canarias debería dar más publicidad a sus ventajas fiscales para hacer negocios"

Gonzalo Bernardos (Barcelona, 12 de Noviembre de 1962) es economista, analista y consultor económico e inmobiliario, además de ejercer como profesor titular de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona, en el Institut Barcelona d ?Estudis Internacionals (IBEI) y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fue vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona y comisionado de Recursos Económicos de esta misma institución universitaria. Dirige los másteres de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria y el de Creación, Gestión y Desarrollo de Franquicias de la Universidad de Barcelona y el máster de Desarrollo Personal y Liderazgo. Es autor del Libro La Gran mentira de la economía, además de dos libros sobre el mercado inmobiliario Cómo comprar una vivienda en España y Cómo inv ertir con éxito en el mercado inmobiliario. Es asimismo un reconocido tertuliano de televisión en temas económicos.

El próximo jueves estará en Tenerife para asistir como invitado a los JH Talks. ¿Podría avanzar algo sobre esta ponencia?

En primer lugar, tengo previsto tratar la previsible evolución de la economía mundial, nacional y canaria en los próximos años. La macroeconomía para las empresas es vital pero un gran número de ellas casi no la tiene en cuenta en sus planes de futuro. En segundo lugar, consideraré las oportunidades que el mercado ofrecerá a las compañías y los principales riesgos a los que deberán hacer frente. En particular, los distintos sectores que irán bien y aquellos sobre los que existen dudas razonables. Finalmente, trataré sobre las características que deberán tener los futuros líderes empresariales y la claves de una buena gestión. Me temo que la hegemonía de los recortadores de costes está a punto de finalizar.

Se reunirá el día anterior con un grupo de empresarios de Canarias donde tendrán la oportunidad de compartir impresiones sobre la evolución de la economía canaria. En cuestiones de gestión empresarial, ¿qué recomendaciones podría dar a este sector?

La principal es que aprovechen las oportunidades que la nueva coyuntura les va a ofrecer. El turismo será la gran actividad del siglo XXI y, en los próximos años, el flujo de turistas va seguir creciendo. No obstante, lo mejor es que va a aumentar la población estable en Canarias. Dos serán los grandes colectivos: jubilados que vendrán a disfrutar de un retiro dorado y profesionales digitales europeos que vivirán en las Islas y harán negocios en distintos países del viejo continente. Cada vez más, habrá más diferencias entre donde viven las personas y donde realizan sus negocios.

¿Es conocedor de los incentivos fiscales de Canarias?

Sí. Son una verdadera oportunidad para los empresarios. En la actualidad, Canarias es la región europea con el impuesto de sociedades más bajo. A pesar de ello, la atracción de empresas de otras autonomías españolas o de otros países es relativamente escasa. Creo que el Gobierno canario debería hacer mucha más publicidad de las fantásticas condiciones fiscales que las Islas tienen para hacer negocios. Debería denominarse a sí misma como territorio business friendly.

Siendo uno de los más destacados y reconocidos economistas españoles, ¿cuál es su visión sobre el estado de la economía actual de este país?

La economía española goza de muy buena salud. En este 2019 será el país grande de Europa Occidental que más crecerá. No obstante, las familias bastante menos, pues muchas aún no han salido de la crisis. Es esencial que suban los salarios, los pensionistas conserven su poder adquisitivo y se vuelve a invertir en sanidad, educación y gasto social. El principal proyecto del nuevo Gobierno debe ser recuperar la clase media. Las políticas adoptadas durante el período de crisis la debilitaron muchísimo e hicieron que España fuera el tercer país con mayor desigualdad en la distribución de la renta de la Unión Europea (UE).

¿Cree que un cambio político daría un vuelco a la situación actual?

No creo que afecte significativamente a los niveles de crecimiento económico. En cambio, sí a la distribución de la renta, de la riqueza y a la igualdad de oportunidades. La gran diferencia entre la izquierda y la derecha es que, digan lo que digan, los primeros subirán los impuestos, intentarán aumentar los salarios e incrementarán las prestaciones sociales. Los segundos bajarán algo los tipos impositivos, intentarán que los salarios casi no suban y reducirán en porcentaje del PIB el dinero dedicado al gasto social.

Dado su experiencia y conocimientos, ¿qué opinión daría sobre el sector inmobiliario? ¿Piensa que podríamos estar ante una nueva burbuja inmobiliaria con el alquiler vacacional? La población está comprando activos para destinarlos a esta actividad como una fuente de ingresos adicionales a su actividad habitual.

El actual ciclo inmobiliario será largo y su final no conducirá a un larga y profunda recesión. En la mayoría de ciudades, el ciclo está en sus inicios. No obstante, en municipios como Barcelona, Madrid y Palma ya está maduro. La continuidad de los actuales bajos tipos de interés durante los próximos años augura que lo mejor está por venir en una gran parte del país. En el momento actual, ni existe burbuja inmobiliaria ni hay ninguna expectativa que ésta llegue. Un dato que lo demuestra claramente: en 2007 se daban muchas más hipotecas que viviendas se vendían. En 2018 el 40,5% de las ventas se han pagado al contado.

¿Cuál es el futuro de las pensiones en España?

Hay dos posibilidades: reducir el gasto o incrementar los ingresos. Yo me decanto por la segunda opción, pues creo que los jubilados deben mantener su poder adquisitivo. Algunas de las medidas a adoptar serían: el retraso en la edad de jubilación, elevar el importe de la cotización máxima, aumentar significativamente el mínimo que pagan los autónomos y, a los que más cobran de ellos, obligarles a cotizar por sus retribuciones reales (los antiguos autónomos constituyen el 15% de los jubilados y suponen el 40% del déficit de la Seguridad Social). Adicionalmente, establecer algún impuesto nuevo que complemente los ingresos proporcionados por la cotizaciones.

¿Sigue opinando que la jubilación debería ser a los 70 años?

Sin duda. Con esta medida, se acabaría rápidamente con el actual déficit de la Seguridad Social. Cada vez los españoles cotizan menos años y cobran pensión durante un mayor número. Cuando se jubile la generación del baby boom (empezará a hacerlo en 2023), si no se retrasa la edad de retiro, el sistema puede tener muchos más problemas de vialidad que los que actualmente posee.

¿Cómo ve la situación bancaria actual en España?

Por un lado, creo que la gran mayoría de las antiguas cajas serán absorbidas por uno de los principales bancos del país. La fusión entre Unicaja y Liberbank será el preludio de una futura absorción, pues la entidad resultante seguirá sin tener la dimensión suficiente para permanecer independiente. Los nuevos requisitos de capital del BCE determinan que solo puedan sobrevivir en el mercado los bancos grandes. Por el otro, me llama la atención la prudencia que la mayoría de entidades tienen en la financiación del sector inmobiliario. En los últimos años, el crédito neto a los compradores ha caído. En el actual, empezará a revertirse dicha tendencia.

¿Cree que un segundo referéndum sobre el brexit es esencial?

Theresa May tiene muy poca talla como política. Eso le impide rectificar el error que cometió su predecesor (Cameron), una persona que cada vez que tenía un problema organizaba un referéndum. Por desgracia, no creo que se convoque. Me parece que el actual acuerdo alcanzado con la UE será finalmente el que se lleve a cabo. El Reino Unido perderá los derechos políticos que tenía, pero seguirá en gran medida dependiendo de las instituciones de la UE. No habrán conseguido verdaderamente el brexit, pero si habrán dañado notablemente su economía.

Para terminar, sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo valora su gestión económica?

Es una gestión completamente ideológica. Es Reagan bis. Tengo dudas sobre si llevará al país a una recesión en 2020 o en 2021, pero ninguna de que el país sufrirá una contracción económica. La subida de los tipos de interés por una mayor inflación y una superior deuda pública acabará enfriando la economía del país. Es una pirómano que ha tirado un barril de gasolina (bajadas de impuestos) a un bosque repleto de hojas secas (pleno empleo).