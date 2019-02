"Canarias es un mercado altamente dinámico y competitivo para los productos innovadores"

Enrique Jiménez dirige Philip Morris en España pero conoce bien la realidad del mercado canario porque fue el máximo directivo de la multinacional tabaquera en las Islas entre 2006 y 2010. Ahora presenta una nueva gama de Iqos, el dispositivo de tabaco calentado que ha sido bien acogido en el Archipiélago."El gran desafío es explicar a los fumadores lo que es Iqos 3, pero también deben saber lo que no es""La organización conoce bien las peculiaridades de las Islas, donde no hay obstáculos especiales"

¿Qué particularidades tiene el mercado canario para que los dispositivos que comercializa Philip Morris de tabaco calentado tengan tan buena acogida?



Creo que es la conjunción de varios factores. El consumidor canario siempre ha estado abierto a la innovación en general y expuesto a los nuevos productos, que suelen llegar pronto a las Islas y el mercado los suele recibir bastante bien. Por otro lado, Canarias es gran espacio de convivencia y Iqos es un producto que, debido a la eliminación del humo, favorece especialmente la convivencia. Creo que Canarias es también un espacio de respeto a gente de todos los lugares y la disminución del olor y la ausencia de ceniza y humo también favorece este respeto. Además, la organización de la compañía en las Islas está enormemente comprometida con lograr una Canarias sin humo.



Es decir, que los hándicaps que tiene Canarias por su lejanía y fragmentación territorial aquí son fortalezas ¿no?



Cada mercado es diferente pero las peculiaridades del mercado canario no presentan un obstáculo especial frente a otros mercados y son singularidades que nuestra organización conoce bien y está acostumbrada a trabajar con ellas.



Es sintomático que varios altos cargos de Philip Morris hayan pasado por Canarias antes de acceder a puestos directivos de relevancia a nivel internacional ¿a qué se debe?



Hoy en día los directores generales de Portugal y Hungría, los directores generales de nuevos productos para Canadá e Italia y yo mismo hemos pasado por Canarias y, además de mantener un recuerdo imborrable de esta etapa, las Islas son una fantástica escuela de directivos. Se trata de un mercado altamente competitivo y dinámico, lo que hace que como experiencia profesional sea fascinante, sobre todo porque también recibe un elevado número de turistas, casi todas las grandes compañías están presentes en Canarias, con lo que se trata de un punto relevante en el que aprender.



Después de la experiencia del Iqos ¿qué estrategia van a seguir con los nuevos Iqos 3 y Iqos 3 Multi para que lleguen a más usuarios?



Nuestro gran desafío es explicar a todos aquellos fumadores que de otra manera seguirían fumando tanto lo que es Iqos como lo que no es. Se trata de un dispositivo innovador que, a través de un software avanzado y una batería de última generación, calienta el tabaco, elimina la combustión y, por lo tanto, elimina el humo, la ceniza y disminuye el olor con una experiencia sensorial cercana al cigarrillo tradicional. Pero es importante recalcar lo que no es Iqos: no es un cigarrillo electrónico porque utiliza tabaco, no es inocuo y no es un vehículo para dejar de fumar, es una alternativa mejor sin humo para aquellos que de otra forma seguirían fumando.



El perfil general de los usuarios de estos productos es de mayores de 30 años ¿quieren potenciar el consumo también entre los más jóvenes o este grupo de edad prefiere el cigarrillo más tradicional?



Lo que es importante es que lleguen a Iqos aquellos adultos fumadores que están buscando alternativas diferentes y que de otra forma seguirían fumando. No tenemos una especial dirección respecto a qué tipo de fumadores deberían ser. Lo que nos demuestra la base de usuarios que tenemos hasta ahora es que responde al perfil de mayores de 30 años y con un reparto equilibrado entre hombres y mujeres. En un mundo ideal la gente no debería fumar pero hay una realidad y es que hay un número importante de fumadores en todo el mundo que llegará a los 1.000 millones en 2025, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que fumar provoca enfermedades y que el tabaco y la nicotina no son inocuos pero también sabemos que eliminando la combustión se quita el humo, que es la principal fuente de enfermedades.



¿Philip Morris seguirá innovando con nuevos productos en los próximos años?



Es inevitable. En Iqos se dan la mano ciencia e innovación y una vez que se empieza por el camino de la innovación tienes que continuar para adaptarte a las necesidades de los clientes, que también van evolucionando. Con Iqos 3 intentamos resolver varias de estas necesidades, todo ello con más de 500 combinaciones posibles y una amplia gama de accesorios. Para nosotros es una innovación muy potente que reafirma el compromiso con los consumidores, este es un camino sin retorno para que lo antes posible todos aquellos que continúen fumando pasen a alternativas mejores. Nuestro esfuerzo comercial seguirá alrededor de los establecimientos y los puntos de venta autorizados porque se trata del destino habitual de los fumadores.



¿Cómo ve la regulación española y comunitaria para estos productos?



Nosotros creemos que el usuario debe estar informado, esta ya es una categoría reconocida por la legislación comunitaria pero tenemos que continuar evolucionando para contar con toda la información sobre estas alternativas. Especialmente relevante es la normativa del Reino Unido, ya que recoge la existencia de estos productos como un complemento a las políticas sanitarias tradicionales de reducción del daño como son cesación y prevención. Es ahora mismo el país más avanzado en cuanto a la legislación en la materia.