Los cambios en la Seguridad Social retan a los graduados sociales

El real decreto aprobado por el Gobierno central al final del año pasado ha planteado a los graduados sociales el reto de ponerse al día para contemplar todas las novedades que el texto normativo encierra en el desarrollo de su trabajo. Asepeyo, mutua que colabora con la Seguridad Social, organizó ayer una jornada en la Delegación del Gobierno en las Islas para desgranar todos los cambios que están operativos desde el primer día de 2019.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, José Ramón Dámaso, advirtió que varias de las cuestiones introducidas provocarán un "aumento de la litigiosidad". Eso no impidió a la delegada del Gobierno central, Elena Máñez (PSOE), recordar que por encima de ello está el reto "de recuperar a las personas" que se ha marcado su compañero de partido y presidente de España, Pedro Sánchez.

El subdirector general de Asepeyo, Jorge Vilanova, desgranó las medidas adoptadas que afectan a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Entre estas detalló "la obligatoriedad de cobertura de todas las contingencias", además de "los cambios en la prestación por cese de actividad". Según detalló, hasta el momento estos trabajadores tenían tan solo la cobertura "mínima, la de contingencias comunes" mientras que ahora "pasarán a estar cubiertos por accidente de trabajo, enfermedad profesional y cese de actividad".

Es la batería de decisiones puestas en marcha por el Ejecutivo central para incrementar el nivel de protección de un colectivo que hasta el momento afrontaba severas dificultades en caso de tener que parar la actividad por motivos de salud y que se quedaban con escasa protección social si el negocio no marchaba bien. El Real Decreto 28/2018 equipara ahora su situación a la de los trabajadores por cuenta ajena e incrementa a dos años la duración del subsidio en lugar del único que tenían hasta el momento. No obstante, Vilanova advirtió de que no se han introducido cambios en una tramitación que hasta el momento ha convertido en "héroes" a quienes han logrado sacarla adelante.

Los cambios en las bases de cotización conforman la principal variación en lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena. "Como ya se sabe, en la base mínima el incremento es muy importante porque viene dado por la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional".

Sin embargo, no es la única. El subdirector general de Asepeyo, aparte del alza del 7% en la base máxima, destacó el crecimiento que experimenta "la modificación del tipo de cotización para accidentes de trabajo". Se cambian los porcentajes "en consonancia con el riesgo", pero "quizá lo más llamativo es que los trabajos de oficina pasan del 1% al 1,5%".