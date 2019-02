CCOO denuncia a Ryanair ante la Inspección por los traslados de tripulantes

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) presentó ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra Ryanair por la forma en la que se están llevando a cabo los traslados de los tripulantes de cabina de pasajeros TCP de Lanzarote y Gran Canaria. Según el secretario general de la FSC-CCOO, Pedro Costeras, los traslados se están realizando a través de un procedimiento "que no reúne el mínimo de garantías". Tras suprimir un avión en Gran Canaria y otro en Lanzarote, Ryanair ha dado un ultimátum a sus tripulantes destacados en esas bases para solicitar destino antes del martes, bajo la amenaza de que, en caso de no solicitarlo, los trasladará a otra base de la red automáticamente. Se trata de un "procedimiento opaco, dónde no se habla de criterios de selección, ni de bases disponibles, ni de número de tripulantes trasladados, ni de garantía de regreso en caso de vacantes, ni mucho menos de compensación económica por traslado".