Canarias exige garantías para que Iberia no deje de volar en España

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, reclamó ayer en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue) que reúne al Estado y a las Comunidades Autónomas que se adopten medidas específicas en materia de conexiones aéreas y de agricultura, tras conocerse la difícil posición del Reino Unido ante su desconexión de la Unión Europea.

Ortega mostró su preocupación por la situación en la que quedará Iberia y Vueling -integrados en el holding IAG, de capital mayoritariamente británico- y sobre lo que ocurrirá con los vuelos interiores de esta compañía en Europa, "incluyendo los que hace entre Canarias y la Península", pues de no haber acuerdo no se podrán realizar. Desde el Estado le han manifestado que se están estudiando planes de contingencia para que se pueda llegar a un acuerdo transitorio que no afecte a los vuelos de la compañía en el seno de la Unión, - en el caso de España especialmente a Canarias y Baleares - y que analizan incluso la posibilidad "política" de que su capital se amplíe y pueda ser mayorítariamente europeo.

El consejero explicó igualmente a sus homólogos la incidencia de la desconexión en las exportaciones agrícolas de Canarias. En este sentido, expuso que "la venta de hortalizas a Reino Unido, especialmente tomate y pepino, suponen el 40% de las exportaciones de Canarias". En el caso de un brexit brusoa, las ayudas al transporte de mercancías agrícolas pasarían a ser "ilegales" así como algunas otras a la comercialización del Posei.

Según Ortega, la Comisión Europea ve con buenos ojos que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) puedan tener excepciones en base al Tratado de la UE y mantener esas ayudas al transporte de mercancías. A juicio del Gobierno de Canarias, en las Islas podrían aplicarse "mecanismos excepcionales basados en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE".

El consejero canario también planteó la posibilidad de estudiar una excepción en el marco del Posei de modo que España aumente las ayudas en otras áreas de este programa si tiene que dejar de pagar por el transporte de mercancías agrícolas a Reino Unido, de forma que no se pierdan los recursos.

Turismo

Ortega también explicó que "existe una gran incertidumbre del sector turístico en Canarias, que recibe casi un tercio de los visitantes británicos de España", por lo que expresó la urgencia de "establecer y poner en marcha los planes de contingencia si el Parlamento británico rechaza definitivamente el acuerdo con la UE".

El consejero recordó la preocupación del Ejecutivo canario por el brexit y destacó que fue el primero que constituyó, a nivel estatal, en octubre de 2016, una comisión de trabajo de seguimiento y evaluación de las consecuencias en Canarias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea "con la finalidad de hacer un seguimiento del proceso de retirada, trabajo que se ha materializado en diversos estudios".

En los informes de seguimiento realizados se ha tenido en cuenta el impacto general en la economía canaria, especialmente en los sectores agrícola y turístico. En cuanto este último, principal actividad económica de Canarias, Ortega recordó que "el gasto de los ciudadanos del Reino Unido supone el 12,4% del PIB regional" y "en algunas islas este se acerca o supera el 40% del gasto turístico total".