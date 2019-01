Formación a todo gas

Elisabeth llevaba doce años trabajando en el sector de la hostelería y, de forma inesperada, pasó a engrosar las listas del paro. A partir de ahí entró en contacto con la Agencia de Desarrollo Local del Servicio Canario de Empleo, donde le hablaron del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil (PFAE-GJ), y, en concreto, del proyecto +JovenFemetemotor. "Al principio no me convenció, porque pensaba que yo, una mujer, en la mecánica... Ahora tengo claro que no me iría de este sector por nada del mundo".

Es uno de los quince casos de jóvenes que han tomado parte del programa llevado a cabo durante los últimos once meses por la Federación Provincial de Empresarios del Metal y las Nuevas Tecnologías de Tenerife (Femete), proporcionado formación en mecánica y automoción a un grupo de menores de 30 años y desempleados, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral.

"Es una formación muy completa, similar a lo que pudiera ser un ciclo medio o superior", apunta Rayco Sánchez, director del proyecto, "condensada en un año y con el aliciente de que realizan prácticas reales", dado que perciben un salario durante el tiempo en el que se desarrolla el programa, en el cual llevan a cabo un trabajo de índole social manteniendo y reparando la flota móvil de Cruz Roja y Cáritas Diocesana.

El próximo febrero, cuando finalice la formación, los participantes recibirán dos certificados de profesionalidad y dos módulos formativos, además de formación complementaria en materias como riesgos laborales, medio ambiente, informática o inglés técnico, lo que garantiza que "todos los operarios que salgan de aquí estarán plenamente capacitados para trabajar; con inexperiencia, pero preparados para afrontar las labores que se ejercen diariamente en un taller", señala Ramón Coello, uno de los docentes de +JovenFemeteMotor.

Todo ello provoca un balance positivo del programa que reconoce el propio presidente de Femete, Alberto Villapalos, al apuntar que "el resultado ha sido inmejorable. Los chicos han acabado muy bien formados y las posibilidades de ser contratados por empresas del sector son realmente altas", confiando en lograr "una inserción laboral de entre un 40 y un 50% en los próximos meses"; una cifra que abre las puertas a Elisabeth y a sus compañeros a iniciar una nueva vida laboral entre motores y cajas de cambios.

Un programa con continuidad

El positivo balance del proyecto abre la puerta al desarrollo de otras iniciativas similares por parte de Femete. Así, Alberto Villapalos reconoce que "creemos que vale la pena apostar por este tipo de proyecto", por lo cual "acabamos de presentar y nos han aprobado un programa similar para el sector del aire acondicionado y frío industrial", de forma que "nuestra intención será la de ir rotando este tipo de programas".

Todo ello se enmarca dentro de la política de Femete, orientada a una formación "especializada y que genere empleabilidad", algo que está directamente relacionado con "lo que demandan los empresarios. Trabajamos con una diversidad inmensa de sectores y sabemos qué perfil de trabajadores se buscan, por lo que montamos cursos de formación que tengan que ver con lo que necesitan". Fruto de esa línea de trabajo es el hecho de que el Observatorio Canario del Empleo señale que "más del 60% de los desempleados que se forman en Femete consiguen empleo", lo que sitúa a la Federación como "la mejor agencia de colocación de este país", concluye Villapalos.