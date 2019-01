La principal asociación del taxi de Barcelona convoca una huelga indefinida

Los taxistas de Barcelona han convocado este viernes un paro indefinido al considerar "insuficiente" la propuesta del Govern de Cataluña de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de quince minutos.

"Es insuficiente, teníamos una línea roja de seis horas que no se ha cumplido", indicó el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, en declaraciones a TV3.

No obstante, el dirigente del sector considera que el "partido aún no está perdido" porque el Decreto Ley que el Govern prepara para regular la actividad de plataformas como Uber y Cabify aún no se ha publicado. "Ahora es cuando vamos a la auténtica guerra", advirtió.

La decisión de secundar un paro se ha adoptado entre el medio millar de taxistas concentrados ante la Conselleria de Territorio, donde la Administración se ha reunido con asociaciones de taxistas.

Posteriormente, el portavoz de Élite Taxi ha llamado a los taxistas a dirigirse a la terminal T2 del Aeropuerto de Barcelona para realizar una asamblea y decidir futuras movilizaciones.

La concentración ante la Consellería se ha disuelto tras conocer la posición de la Generalitat, si bien los taxistas han iniciado una marcha lenta por la ciudad que ha provocando congestiones en la circulación.

Según el Servei Català de Trànsit (SCT), las principales afectaciones se registraron en la C-31 en dirección a Castelldefels (Barcelona).

El dirigente de Élite Taxi ha detallado que los taxistas se han levantado de la reunión con el Govern porque, aunque la Generalitat ha planteado medidas "muy positivas, la clave, que para el sector era el tiempo de precontratación, se ha quedado insuficiente".

"Nos dicen que han hecho estudios jurídicos y que no pueden hacer un brindis al sol", declaró Álvarez, que ha indicado que, según la propuesta de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) podría aumentar el tiempo de precontratación, si bien éste debe ser proporcional y sólo se trataría de algunos minutos adicionales.