Los aeropuertos de Londres se blindan ante los ataques de drones

Los aeropuertos londinenses de Gatwick y Heathrow adquieren por "varios millones de libras" equipamiento militar anti drones para evitar que se repitan situaciones como la vivida en los días previos a Navidad en el segundo aeropuerto con más tráfico del país.

"Aunque no puedo dar muchos detalles, confirmo que se trata de una inversión de varios millones de libras y que permitirá garantizar que estamos a un nivel similar que las Fuerzas Armadas", indicó ayer una portavoz de Gatwick.

Heathrow, el aeropuerto con mayor tráfico de Europa, también confirmó ayer la compra del equipamiento en cuestión. Además, avanza que está trabajando con las autoridades, incluida la Policía, para estudiar aquellas tecnologías que permitan combatir la amenaza que suponen los drones.

Informaciones recogidas por el diario local The Times explican que los aeropuertos buscan hacerse con tecnología para detectar y vigilar esos aparatos volados por control remoto después de que el Ejército se retirara de Gatwick esta semana y pusiera fin a la situación de alerta en la que estaba el aeropuerto desde que el pasado 19 de diciembre sufriera el ataque de varios drones. La aparición de esos aparatos sobre el aeródromo obligó al cierre de su pista de aterrizaje, dejando en tierra a 140.000 pasajeros y provocó la cancelación de unos 1.000 vuelos.

Tras el caos las autoridades acordaron la puesta en marcha de una mesa de trabajo con responsables de Defensa, la Policía y las Fuerzas Armadas de la que, como primera medida, se acordó el blindaje de ambos aeropuertos.

De momento, la Policía sigue sin encontrar el aparato que causó las interrupciones de las operaciones. Gatwick, desde entonces, ha ido operando a marchas forzadas entre nuevos avistamientos de drones en la inmediaciones del aeródromo.

No obstante, la Policía británica no descarta que alguno de esos aviones no tripulados avistados durante el caos navideño fuera propiedad, precisamente, de sus propias fuerzas de seguridad, según apuntó el sábado el comisario jefe de la Policía de Sussex, Giles York.

Mientras lo buscan, el aeropuerto ha ofrecido una recompensa de unos 55.000 euros a cambio de información que lleve al arresto de los responsables. Una pareja fue detenida y posteriormente liberada sin cargos, entre las disculpas de la Policía.

El ministro de Seguridad, Ben Wallace, subrayó en diciembre que las fuerzas de seguridad tienen sistemas detección que podrían ser utilizados en todo el país para hacer frente a los drones.