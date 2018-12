Ningún vuelo cancelado en las Islas por el nuevo cierre de Gatwick

Ninguna de las 28 operaciones programadas con Canarias se han visto afectadas por el cierre de un par de horas del aeropuerto londinense de Gatwick. El segundo aeropuerto con mayor actividad de Reino Unido tuvo que dejar de nuevo inoperativas sus pistas por la presencia de un nuevo dron. Un ataque con varias naves aéreas no tripuladas obligó al aeropuerto a cancelar todas las conexiones durante más de un día -desde el miércoles por la tarde y todo el jueves- para salvaguardar la seguridad de los pasajeros. La actividad se reanudó ayer con un número limitado de vuelos, pero ante el avistamiento, otra vez, de un dron se procedió a la paralización de la misma.

En plena temporada navideña, el aeropuerto de Gatwick ha tenido que hacer frente a una ofensiva con drones cuya autoría aún se desconoce. Los cierres que ha sufrido el aeródromo londinense en las últimas jornadas tienen especial relevancia para el Archipiélago. Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas para Canarias, por delante de otros países como Alemania. Durante la jornada de ayer, según fuentes consultadas, ninguno de los veintiocho vuelos programados -catorce llegadas y catorce salidas- sufrió algún tipo de incidencia.

No ocurrió lo mismo el día antes, cuando se cancelaron trece operaciones -en la que tenían planeado viajar unas 2.000 personas- de las veintisiete previstas con Gatwick. En cualquier caso, los pasajeros fueron reubicados y los vuelos que partieron desviados a aeropuertos cercanos.

El aeropuerto londinense -que conecta con más de 228 destinos en 74 países y por el que transitan unos 45 millones de pasajeros cada año- avisó a través de su cuenta de Twitter del avistamiento de otro dron en las proximidades del recinto, por lo que se procedió a la paralización del mismo. "Los movimientos aéreos han sido suspendidos mientras lo investigábamos porque la seguridad sigue siendo nuestra prioridad", explicó Gatwick sobre el incidente de ayer. Además, ha subrayado que si han decidido reanudar las operaciones es porque las "medidas militares" habilitadas el jueves les han dado la seguridad necesaria para hacerlo.

El Ejército desplegó un equipo de especialistas el jueves para interceptar los aparatos e investigar sobre su procedencia. El Gobierno británico levantó, incluso, las restricciones nocturnas de vuelos en algunos aeropuertos británicos para minimizar las consecuencias del cierre de Gatwick. Con esta medida, el Gobierno británico facilitó la reubicación de los pasajeros afectados, pues desde otros recintos aeroportuarios podían llegar o salir.

La Policía de Sussex, condado donde se ubica el aeropuerto, sospecha que se trata de acciones deliberadas y busca a los responsables del manejo de los drones, si bien ha aclarado que no hay indicios que apunten a una motivación terrorista. En un comunicado, los agentes de seguridad desplegaron "importantes recursos para buscar y localizar al dron".

Antes de que volviera a producirse un nuevo ataque, las fuerzas policiales ya habían "aumentado considerablemente" su presencia en el lugar. La policía también había contemplado la idea de abatir los drones, después de que las autoridades hubieran en un primer momento descartado esta posibilidad. El director general del aeropuerto, Stewart Wingate, denunció una "actividad muy dirigida con el objetivo de cerrar el aeropuerto y causar el mayor número de perturbaciones justo antes de Navidad".

Sobre la mesa hay varias hipótesis, pero hay una que cobra fuerza. Steve Barry, jefe adjunto de la policía local, señaló a la BBC que se consideraba como "una posibilidad" que activistas medioambientales esté detrás de este ataque.

Ante este caos en Gatwick, el gobierno fue criticado por no hacer lo bastante para proteger a los aeropuertos. "Vamos a tener que aprender muy rápidamente de lo ocurrido", declaró el ministro de Transportes, Chris Gralying, a la misma cadena. "Trabajamos con los fabricantes de drones en soluciones técnicas como la geolocalización", dijo la secretaria de Estado encargada de Transportes, Elizabeth Sugg, y precisó que esta técnica permitiría, gracias a los datos de los aparatos, impedirles volar por encima de ciertas zonas como aeropuertos o prisiones.

El uso de estos aparatos cerca de los aeropuertos está penado con hasta cinco años de cárcel. No en vano, la ley británica recoge que volar una nave aérea no tripulada a solo un kilómetros de distancia del perímetro del aeródromo es ilegal. La Asociación Europea de Aerolíneas Regionales (ERA, por su acrónimo en inglés), que representa a la industria de la aviación, demandó tras el primer ataque una regulación de seguridad "más fuerte" con respecto a los drones. La ERA, con sede en Inglaterra, señaló en un comunicado que es necesario tomar medidas para que estos vehículos dirigidos por control remoto no puedan llegar hasta aeropuertos o aviones.

En su nota, la Asociación Europea de Aerolíneas Regionales señala que el uso de drones en un medio ambiente regulado tiene amplios beneficios comerciales, pero su control por parte de personas con poco conocimiento de la seguridad de los aeropuertos puede provocar una gran alteración de las terminales y suponer una amenaza para la seguridad de los aviones. Por este motivo, la directora general de ERA, Montserrat Barriga, recalcó que es prioritario reforzar las leyes y ampliar las zonas de exclusión aérea alrededor de los aeropuertos.