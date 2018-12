Iberia aplicará un recargo al billete de vuelta si no se utiliza el de ida

Iberia elabora una nueva cláusula que sustituirá a la conocida como no-show. Aunque ya no cancelará el vuelo de vuelta si no se utiliza la ida, como hacía hasta ahora y que le ha valido sentencias en contra en el Tribunal Supremo, prevé aplicar "un diferencial de precio" al billete respecto a la tarifa en el momento de su compra.

Esto podría suponer en algunos casos un recargo, pues un billete de ida y vuelta por lo general es más económico que adquirir un único billete o tramo, aunque el precio de cada tramo lo marca también la demanda existente. Por ejemplo, un billete para el vuelo directo de Madrid a Buenos Aires resulta más caro que volar en conexión con la compra de un vuelo Valencia-Madrid-Buenos Aires, permitiendo volar más barato desde Barajas sin utilizar la conexión completa.

Iberia cumple así con la sentencia del Tribunal Supremo, aseguró el presidente de la compañía Luis Gallego. El Supremo anuló la cláusula que permitía a la compañía cancelar tramos en billetes ya adquiridos si no se usaba la ida, pero reconoce, al mismo tiempo el derecho de la aerolínea a "no verse perjudicada económicamente". "Se trata de proteger a los usuarios y a la aerolínea para que no haya prácticas abusivas de ninguno lado", defendió.

Desde Iberia sostienen que la cláusula no-show es una práctica generalizada en la industria aérea desde hace más de 20 años. La aerolínea, que de momento no está aplicando ningún recargo ante estas situaciones, defendió que ante las demandas de clientes o asociaciones de consumidores mantuvo la citada cláusula, por la falta de criterio único en los jueces, con sentencias que fallaban a favor o en contra. Sin embargo, la sentencia del Supremo es definitiva y sienta jurisprudencia.