Multinacionales de la moda se comprometen a lograr cero emisiones en 2050

Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda han firmado un compromiso por el que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor y lograr el objetivo de cero emisiones en 2050 con un paso intermedio del 30% en 2030.

El compromiso Fashion Industry Charter for Climate Action, lanzado ayer en el marco de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia), está firmado por las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales compañías de transporte y envíos.

Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH Corp.,Target; u organizaciones como Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; la global logistics company Maersk, así como la ONG WWF Internacional.

Todas estas entidades implantarán o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática, como contribuidor a las emisiones de gases de efecto invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir la emisiones mientras puede contribuir al desarrollo sostenible.