El Reino Unido apuesta porque no haya aranceles para las exportaciones isleñas

Una de las principales prioridades del Gobierno británico es salvaguardar el libre comercio con los países de la UE tras la salida del país de las estructuras comunitarias. En este sentido, el embajador Simon Manley destacó que en la declaración política aprobada el pasado domingo en la cumbre de Bruselas se apuesta por una zona de libre comercio en la que no haya ni aranceles ni restricciones. Londres quiere mantener este privilegio con Canarias para las exportaciones agrícolas, principalmente el tomate, ya que el 60% de la producción de las Islas se destina al mercado británico. "No tenemos ningún interés en perjudicar a los tomates y otros productos pero no depende solamente de nosotros, sino de las negociaciones y de la disposición de la Unión Europea", señaló.

El diplomático consideró importante escuchar también a las empresas exportadoras y a los inversores para que la declaración política también se lleve a la futura relación entre ambas partes. Eso sí, Manley evitó pronunciarse sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos particulares para realizar exportaciones directas. "Queremos un acuerdo de futuro, ahora es general y prevé la libre circulación de bienes antes de llegar a este tipo de situaciones", agregó.

El embajador apuntó que durante el pasado año el comercio de bienes entre ambos territorios superó los 200 millones de euros, siendo Reino Unido el mercado principal para las exportaciones de frutas y verduras canarias. También recordó que más de cinco millones de turistas británicos pasaron por Canarias durante 2017, un tercio del total de visitantes de las islas, que tuvieron un gasto turístico de 5.000 millones de euros, lo que equivale al 12% del PIB canario.

El jefe de la diplomacia del Reino Unido en España reflejó en su intervención y en el coloquio posterior las cifras que suponen la estrecha relación tradicional entre su país y Canarias a todos los niveles: exportaciones agrícolas, turismo, gasto sanitario de los británicos que viven en España, estudiantes canarios en Gran Bretaña y el volumen de canarios que estudian en colegios británicos en las Islas, etcétera. En la actualidad más de 55.000 estudiantes españoles realizan sus estudios en colegios británico establecidos en España.

En relación con los estudiantes canarios que realizan sus estudios en universidades británicas sólo pudo aventurar que seguirán teniendo las mismas condiciones hasta el curso 2019-2020 porque con posterioridad dependerá de las negociaciones que se entablen para después del periodo transitorio. "Hay una relación estrecha entre el Reino Unido y Canarias que queremos conservar y mejorar en los próximos años", asegura el diplomático.

Manley destacó también el importante gasto sanitario que generan los británicos en España, siendo Canarias la tercera comunidad autónoma con más residentes de este país, después de Andalucía y Valencia. La factura que paga el Gobierno de Londres al español por el uso de la sanidad pública de sus conciudadanos se eleva a unos 250 millones de euros ante el elevado número de personas mayores de ese país que residen de forma permanente en España.