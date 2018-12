Manley: "No hay alternativa a este 'brexit"

Sin opciones. El embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, asegura que el Gobierno británico trabaja intensamente para que los parlamentarios británicos apoyen el pacto sobre el brexit ya que "no hay alternativa" al mismo y los diputados tendrán que elegir entre "el acuerdo o la ausencia de acuerdo (no deal)". Pero el despliegue de la primera ministra, Theresa May, no es solo con los diputados sino también con la población, a la que intenta convencer para que respalde el acuerdo y presionen a sus representantes en la Cámara. "Las noticias de los últimos días nos dan razones para ser optimistas. Nuestro país saldrá de la UE el 29 de marzo de 2019 y el pasado domingo hubo un paso decisivo", señaló ayer el diplomático en la capital grancanaria en alusión a la cumbre europea de Bruselas.

"Los diputados británicos tienen que decidir si lo respaldan o no pero deben contemplar la posibilidad de que la UE esté dispuesta a negociar un pacto diferente", subrayó Manley, algo que la Comisión Europea ya ha descartado. El embajador participó ayer en el Encuentro de Líderes organizado por la opinión de tenerife, La Provincia y la Cadena Ser en el salón de actos de la sede de Cajamar, una instalación estrenada recientemente por la entidad financiera y que se ha convertido en un nuevo espacio para el debate público. El encuentro estuvo patrocinado por Satocan, Corporación 5 y la Fundación Cajamar.

Sin embargo, es un camino difícil el que se le presenta al Gobierno británico hasta el 11 de diciembre en que el Parlamento votará sobre el acuerdo del brexit. Simon Manley asegura que la voluntad del Gobierno es que la salida de su país de la Unión Europea sea ordenada como contempla el pacto. El Ejecutivo británico quiere mantener la estrecha relación existente entre el país anglosajón y los países comunitarios, especialmente con España y Canarias, por lo que defiende que haya un acuerdo de libre comercio para que los productos agrícolas de las Islas lleguen a los puertos ingleses sin cargas ni aranceles, que a los turistas británicos no se les pida visado cuando lleguen al Archipiélago o que los ciudadanos españoles que estudian y trabajan en el Reino Unido mantengan sus derechos inalterables como hasta ahora.

El representante diplomático del Reino Unido sí tuvo que admitir a las preguntas de los asistentes que la relación futura de su país con los países comunitarios dependerá de las negociaciones que se entablen una vez que se consuma la salida el 29 de marzo de 2019. Si se aprueba finalmente el acuerdo en sus actuales términos se abrirá un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 en el que se concretará cómo quedarán los distintos aspectos de la vinculación entre ambas partes. "La situación no será igual porque seremos un país tercero y no se mantendrá la libertad de movimientos que existe ahora entre el Reino Unido y los países del club comunitario, en ambos sentidos, porque ya no serán miembros de la Unión Europea", indicó Manley. Sin embargo, también insistió en que su país comparte "los mismos valores" que existen en las sociedades de la Europa continental, está convencido de que va a afrontar "las mismas amenazas" que los Veintisiete y quiere ser un buen vecino. También resaltó que el objetivo de su Gobierno es lograr un acuerdo para el futuro de cinco o 10 años "en el que podamos mantener una relación estrecha porque nos unen más cosas de las que nos separan", añadió.

El embajador recordó que su país se compromete a pagar unos 40.000 millones de euros a los Veintisiete como compensación a su salida. "La factura no es barata, precisamente. Equivale casi al Producto Interior Bruto de Canarias. Pero pensamos que es sensato", precisó.