Londres afronta una "peligrosa" crisis económica que afectaría al turismo

El escenario apocalíptico dibujado por el Banco de Inglaterra si no hay acuerdo sobre el brexit planeó ayer en el debate generado tras la intervención del embajador británico Simon Manley. La institución financiera del Reino Unido plantea un escenario en el que la libra se podría depreciar hasta un 25% y la inflación se dispararía hasta un 6,5%. El Gobierno de Theresa May ha cogido estas previsiones como un salvavidas ante las críticas que han surgido en el país sobre el acuerdo y la posición de diputados del propio partido de May de votar en contra en el Parlamento cuando llegue el momento.

El jefe de la diplomacia británica en España advirtió sobre los "riesgos económicos" a los que se enfrenta su país si se llega a un brexit sin acuerdo porque las consecuencias pueden ser "muy peligrosas" tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. El Gobierno tiene la obligación de preparar "planes de contingencia" en el caso de que la salida sea traumática pero Manley no se plantea este escenario y por eso la primera ministra "está trabajando con los diputados y con el pueblo".

Pero a la vez que Manley alerta sobre los peligros de que no haya acuerdo sobre el brexit, el embajador tampoco ve un segundo referéndum como demanda una parte de la sociedad británica porque las encuestas no reflejan cambios suficientes en la opinión pública con respecto a la consulta de 2016 ni hay tiempo material para modificar la negociación y evitar la salida ya fechada para marzo.

"Es difícil imaginar una segunda consulta", subrayó Manley, aunque entiende la decepción que produjo en Europa el resultado del referéndum que ha propiciado la salida de su país de la Unión Europea. En este sentido, indicó que para que una nueva consulta sea legal requiere al menos un año de preparativos y sólo quedan cuatro meses para la salida, además de que los dos grandes partidos del país no respaldan que haya una nueva convocatoria, por lo que se da por descartada esta opción.

Manley sí reconoció que, como consecuencia del brexit, la libra ha perdido poder adquisitivo con respecto al euro en los dos últimos años y esta situación ha sido "dura" para los pensionistas británicos que viven en España y otros países de Europa.

Si la libra se continúa devaluando impactaría también directamente en Canarias ya que afectaría al sector turístico en primer lugar. Precisamente el principal temor de los empresarios turísticos de las Islas es que el escenario económico del Reino Unido se complique y tenga como consecuencia una crisis económica que afecte al bolsillo de los británicos, lo que sí provocaría menos afluencia de turistas cuando es el principal mercado emisor hacia Canarias con más de cinco millones de visitantes.