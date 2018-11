Competencia ve "fallos regulatorios" en el sistema de descuentos aéreos

Las denuncias recientes sobre la subida de precios injustificadas en las tarifas aéreas tras la entrada en vigor en julio pasado del 75 % de descuento a los residentes para volar a la Península han intensificado el debate sobre el control del sistema de subvenciones aplicadas en el transporte en los territorios extrapeninsulares -Canarias, Baleare, Ceuta y Melilla-. Diversos informes elaborados por asociaciones de agencias de viajes y de los consumidores baleares señalando que las compañías aéreas trasladan el nuevo 25 % de subvención adicional respecto al anterior descuento (del 50 %) a los precios de los billetes ha hecho saltar las alarmas y pone en la picota el sistema en su conjunto. Así lo parecen entender tanto desde el Ministerio de Fomento, responsable de aplicar esas compensaciones, como desde la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), a los que el Govern balear ha remitido los estudios.

Desde ambos departamentos, cada uno en su ámbito, se han iniciado ya procesos de control para evitar que las compañías puedan trasladar parte de la subvención a las tarifas y acaben apropiándose ellas de las ayudas con cargo a los Presupuestos del Estado.

Esta es la base de las denuncias trasladas desde el Gobierno de Baleares al Ministerio de Fomento y que ha puesto también en conocimiento de la CNMC. Aunque formalmente el organismo regulador aún no ha recibido ninguna petición formal de apertura de investigación o de un procedimiento sancionador, fuentes del organismo reconocen, no obstante, que "se está siguiendo esta situación con preocupación". Y es que, de facto, hay una alerta previa en relación con todo el sistema de aplicación de subvenciones al transporte en los territorios extrapeninsulares por las sospechas de fraude que se han ido denunciando desde hace años.

Competencia percibe un "fallo regulatorio" por la falta de controles para garantizar que las subvenciones se apliquen adecuadamente y cumplan su objetivo de mejorar la conectividad en Canarias y la movilidad de los residentes sin que afecte ni a la competencia ni al mercado o al conjunto de los viajeros no residentes.

Dos alertas

Las mismas fuentes de la CNMC resaltan que el modelo actual no contiene las garantías necesarias para evitar que las aerolíneas no acaben "apropiándose de las subvenciones" mediante la fórmula de trasladar a los precios de los billetes esas ayudas. De hecho, el organismo ya ha expresado esa alerta en dos ocasiones.

La primera fue en el informe elaborado en relación con el establecimiento de una tarifa plana en los vuelos interinsulares de Baleares, en el que se advertía que "el modelo actual de subvenciones a residentes [sea en los porcentajes actuales o en porcentajes superiores] aparentemente no impiden una apropiación de renta vía precios por parte de los operadores aéreos frente a los beneficiarios reales de las ayudas, los residentes".

La otra advertencia se deslizó en un informe del pasado mes de septiembre encargado por el Ministerio de Fomento en relación con las ayudas al transporte de mercancías, en el que se observaba que "la CNMC viene insistiendo en la importancia de comprobar en qué medida los consumidores y clientes de los operadores se están beneficiando de la reducción de costes propiciada por la ayuda". Se insistía en este caso, de aplicación genérica en todo el sistema de subvenciones en los territorios extrapeninsulares, que "en caso de apreciarse estabilidad o aumento de precios tras haber recibido la subvención, ello podría estar indicando escenarios donde la competencia pudiera estar falseada".

Según las fuentes consultadas, una subida paralela de precios por parte de las compañías aéreas que operen en un mismo corredor sólo sería sancionable en el marco del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia en el caso de que se demostrase la existencia de una concertación entre ellas. El Ministerio de Fomento ha avanzado en relación con los mecanismos de control de los precios en los vuelos a la Península que ha contactado con la CNMC "para poner en marcha mecanismos de colaboración en la detección de comportamientos contrarios a la normativa sobre competencia".

"Es un tema complejo, se está analizando la situación y se está sobre él. Los efectos sobre los precios del incremento de la subvención son algo que no se podía descartar e incluso fue algo que ya se advirtió en su momento, no sólo sobre el posible traslado del nuevo porcentaje de descuento a los billetes de los residentes, sino una subida generalizada que afecta también a los no residentes", aseguran las fuentes consultadas, que apuestan por un cambio del sistema de ayudas o una regulación mucho más clara "para acabar con todo tipo de picaresca".

Los informes que han provocado las denuncias del Govern de Baleares parten de las conclusiones de un informe que muestra un incremento del 28 % de los billetes entre agosto y octubre, tras la ampliación del descuento al 75 %. Se analizaron 4.500 tarifas y las agencias baleares concluyen que en el 30 % hay subidas, que corresponden a compañías de bajo coste. El informe señala que Iberia y Air Europa son las que menos han subido los billetes y que son las low cost las que han disparado los precios. Es habitual que las aerolíneas obliguen al comprador online a marcar la casilla de residente cuando accede a sus webs. Así desde el inicio de la consulta saben que quien va a adquirir el billete de avión es un residente. El conseller balear de Movilidad, Marc Pons, considera que esta práctica "es sancionable".

Precisamente, para evitar esa práctica Fomento está empezando a aplicar un nuevo sistema de reserva y compras de billetes con el que las compañías no conocerán si el viajero es residente o no, y por tanto beneficiario de la subvención, hasta el final del proce-so. Es decir, que la tarifa que ofrece al comprador que busca un billete online no podrá cambiar desde el momento en que éste se identifica como residente. Es un cambio en el protocolo de compra que refuerza el control del proceso y de los precios y que, en teoría, evitará que las compañías pue-dan trasladar parte de la subvención a las tarifas.