Canarias pide a Fomento que vigile los precios de los vuelos

El Gobierno de Canarias va a solicitar en las próximas horas al Ministerio de Fomento que vigile de cerca los precios de los vuelos entre las Islas y la Península. El Ejecutivo regional pedirá al Departamento que dirige José Luis Ábalos que active el observatorio de precios previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para comprobar si se ha producido un incremento "artificial" del coste del billete tras la aplicación del 75% de descuento a los residentes.

Así lo ha adelantado este lunes la portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno del Archipiélago, Rosa Dávila, tras reconocer que han llegado quejas de ciudadanos al propio Ejecutivo por un supuesto aumento del coste del billete. Dávila ha puntualizado que en el Ejecutivo no están en disposición de afirmar que se haya producido ese incremento de precios, pero tampoco lo contrario, es decir, tampoco pueden negarlo, de ahí que soliciten a Fomento que ponga en marcha el observatorio. No en vano, es la Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio, la que cuenta con la base de datos de los precios de las aerolíneas y, por tanto, la que puede y debe comprobar si ha habido o no esa subida artificial.

El temor es que las aerolíneas hayan aprovechado la entrada en vigor del mayor descuento (pasó del 50% al 75% del coste del billete el pasado julio) para un incremento artificial de los precios, esto es, para aprovechar la coyuntura sin que exista un aumento de los costes que sí justificaría la subida del billete. En cualquier caso, desde el Gobierno regional han insistido en que es justamente Aviación Civil la que puede despejar las dudas.

"Para Aviación Civil es sencillo ver si hay o no subida de precios, y si la hay, si hay una subida ficticia, requerir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", ha explicado Dávila.