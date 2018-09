Antonio Suárez Domínguez - PROTISA

Cuando decides adquirir un producto con el distintivo Elaborado en Canarias estás invirtiendo en nuestra gente y en nuestra tierra. Inviertes en nuestra gente porque ayudas a sostener el empleo industrial y contribuyes a crear empleo indirecto en el resto de sectores económicos. Inviertes en nuestra tierra porque nuestra industria será más competitiva y, generará más actividad económica en Canarias. Cuando compras Elaborado Aquí, vuelve a ti.

Hace 22 años que trabajo para Protisa. Empecé en esta empresa como podía haberlo hecho en cualquier otra, pero al averiguar qué hacía y cuál era el objetivo de la empresa me sentí identificado con los valores de la compañía desde el primer momento.

La filosofía de Protisa de dar utilidad a lo que antiguamente se consideraba como un desecho. Esto es algo que me interesó desde el primer momento. Me involucré en el proyecto como trabajador pero también como ciudadano canario. He disfrutado mucho y hoy día sigo disfrutando con mi trabajo.

Se han desarrollado dos líneas de negocio, una destinada a la hostelería y restauración y otra al uso doméstico. Nuestro trabajo parte del reciclado de la celulosa y su posterior manipulación. Protisa nace para y por el reciclado. Ha sido una empresa pionera en Canarias en desarrollar esta actividad.

La empresa está muy implicada en la importante labor social de concienciar a los más pequeños en la importancia del reciclado a través de la campaña ´tu papel cuenta´. Es un programa que consiste en recoger en contenedores el papel de desecho de colegios e institutos. Posteriormente ese papel viene a la fábrica para reconvertirse. En el contexto de esta actividad organizamos charlas en esos colegios para dar a conocer que el papel no muere en el aula, sino que tiene una segunda vida a través del reciclado. Posteriormente invitamos a los niños a visitar la fábrica para que vean el proceso de reciclado y se den cuenta de que ´su papel, cuenta´.

Los pequeños quedan impresionados cuando observan que un simple rollo de papel higiénico lleve una alta profesionalización y gran cantidad de maquinaria. Viendo todo esto son conscientes de todas las oportunidades profesionales que existen dentro de la industria canaria. Quién sabe si alguno vislumbra algo para su futuro profesional.

Pero no solo tenemos visitas de escolares, también recibimos a colectivos de amas de casa que han querido conocer cómo se producen los elementos que ellas y sus familias utilizan a diario.

Es muy importante conocer que empresas como la nuestra dan vida a libros o cuadernos ya utilizados y a envases de todo tipo. Es imprescindible para el reciclado que la gente, cuando tire cosas a la basura, lo haga en los contenedores correctos.

Trabajamos con todos los segmentos de edad con el fin de concienciar a todos, desde los pequeños hasta los mayores.