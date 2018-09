Gran acuerdo político para subir las pensiones cada año a partir del IPC real

Las pensiones volverán a revalorizarse de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) para preservar el poder adquisitivo, según el acuerdo alcanzado ayer en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, foro encargado de negociar las recomendaciones que deben guiar las políticas sobre el sistema público. El acuerdo, suscrito por todos los partidos salvo ERC, establece que las prestaciones suban "en base al IPC real", sin precisar la fórmula para hacerlo.

El Pacto de Toledo da así carpetazo al controvertido mecanismo de revalorización que aprobó en solitario el PP en 2012 y que mantuvo cuasicongeladas las nóminas de los pensionistas entre 2014 y 2017. Tras meses de discusión política y de movilizaciones de los colectivos de jubilados, PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís han pactado que las pensiones se actualicen con arreglo a la inflación.

El texto recupera así el criterio de otra recomendación aprobada en 2011 y en apariencia se desecha la alternativa, defendida inicialmente por el PP y PDeCAT, de ligar la revalorización también al comportamiento del producto interior bruto (PIB) o al de los salarios. Y se firma el finiquito del mecanismo en vigor desde 2014: "La comisión constata que el vigente índice de revalorización -asociado a la salud financiera de la Seguridad Social- no goza del suficiente consenso político y social", señala el acuerdo. Ese procedimiento limitó las subidas al 0,25% anual hasta que, en 2018, se dejó aparcado.

La recomendación del Pacto de Toledo, que más adelante habrá de desarrollarse en una ley, dice textualmente: "La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones". Tal afirmación presenta lagunas y deja espacio a interpretaciones disímiles. ¿Cuál es ese "IPC real"? No se especifica.

Desde 1997, la norma general fue subir las prestaciones de acuerdo con la inflación prevista por el Gobierno a principios de año y revisarlas después según el IPC interanual de cada mes de noviembre, compensando con carácter retroactivo a los jubilados cuando ese dato de inflación superaba a la prevista.

Representantes del PNV en la Comisión del Pacto de Toledo matizaron ayer que corresponderá al Gobierno de turno definir qué se entiende por "IPC real", bajo la supervisión de los partidos. En ausencia de mayor concreción, el texto abre la puerta, por ejemplo, a revalorizar las pensiones, no con el dato de un mes, sino con el promedio de la variaciones interanuales que registre el IPC en los doce meses del ejercicio. Un cálculo así permite una aproximación mayor al comportamiento efectivo de la inflación.

Que el texto del acuerdo utilice la expresión "en base al IPC real", en lugar de otras más precisas, también genera dudas. El parlamentario del PP Gerardo Camps incidió en ello: "La recomendación recoge que se subirán las pensiones en base al IPC, no conforme al IPC". Es una redacción tan abierta que podría caber en ella la posibilidad de actualizar las prestaciones teniendo en cuenta la inflación, pero subiéndolas por debajo de ella. Queda espacio también, según la misma interpretación del PP, compartida por la derecha nacionalista catalana, para tener en cuenta indicadores distintos a los precios, algo que ya ser recogía en 2011.

Fuentes parlamentarias reconocieron que el texto concertado es deliberadamente ambiguo, un "acuerdo de mínimos" para propiciar el mayor consenso político posible, aunque a riesgo de que la controversia sobre la forma de subir las pensiones no quede resuelta por completo y se reabra cuando toque trasponer las recomendaciones del Pacto de Toledo a la legislación.

Volver a ligar las pensiones al IPC favorece el mantenimiento del poder adquisitivo, amenazado por el mecanismo actual (distintos estudios habían pronosticado pérdidas de poder de compra del 40% en el plazo de veinte años). Pero por ahora sigue sin respuesta cómo hacer frente a los sobrecostes que para el sistema supondrá la revalorización.

"La presión de la calle va a seguir hasta que deroguen la ley del 0,25%", avisó ayer Blas Padilla, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria, tras conocer el acuerdo mayoritario. La Plataforma grancanaria se reunirá hoy para consensuar la comunicación formal que emitirá tras los últimos acontecimientos.

No obstante, su portavoz adelantó ayer que la persistencia de los pensionistas no va a disminuir "por la sencilla razón de que hasta que no se derogue el 0,25%, se puede utilizar en cualquier momento".