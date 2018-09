Clavijo, a favor de limitar los precios de los vuelos Canarias-Península si no se pierden frecuencias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que su Gobierno apoyará "abaratar" los precios de los billetes para los vuelos Canarias-Península a través de los precios máximos de referencia si no afecta a las frecuencias y el número de plazas.

En respuesta a una pregunta de NC, ha comentado que no van a poner "ningún obstáculo" para que los precios de los vuelos bajen y que trabajarán para "evitar el abuso de las compañías con la subida artificial de los precios".

Ha indicado, no obstante, que la Unión Europea ya se ha negado a fijar precios de referencia, aparte de que no se fían "mucho" del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, debido a las dificultades para la entrada en vigor del 75% de descuento para residentes. "Tener un tique barato si no tienes plaza es como no tener nada", ha apuntado.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha señalado que fijar precios máximos puede ayudar a combatir los "abusos" de las aerolíneas, cuestión que deben vigilar el Estado y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que deben "abrir expedientes si ha habido pactos".

Según Rodríguez, hay "cobertura legal" para solicitar al Estado que fije precios máximos de referencia, y ha espetado a CC que "si no están dispuestos a pelear", lo hará su partido en solitario, recordando que desde la formación de Clavijo "ya pusieron dificultades" en las negociaciones del 75% (extremo negado por el presidente).