China acusa a EEUU de "acoso comercial" tras imponerle sanciones

China ha acusado a Estados Unidos de llevar a cabo "acoso comercial" y de intimidar a otros países para que accedan a su voluntad a través de medidas como la imposición de sanciones, según ha informado este lunes la agencia estatal china Xinhua, pocas horas después de que las sanciones económicas que se han impuesto mutuamente ambas potencias hayan entrado en vigor.

La agencia de noticias china, que ha citado un comunicado publicado por el Consejo Estatal del Ejecutivo chino, ha informado de que a pesar de que Pekín ha intentado resolver el conflicto "por el bien de ambos países" y en favor del interés común, la Administración estadounidense ha "estado contradiciéndose a sí misma y ha desafiado constantemente a China", lo que ha llevado a una escalada rápida de las tensiones entre ambos países.

Las sanciones estadounidenses, que tendrán un valor de 200.000 millones de dólares en bienes chinos, y las consecuentes sanciones chinas, por un valor de 60.000 millones de dólares, se han activado este lunes a las cuatro de la madrugada, hora española.

Ambas potencias ya intercambiaron sanciones económicas por un valor de 50.000 millones de dólares a principios de año. A pesar de que la Casa Blanca esta semana afirmó que continuaría cooperando con China en la búsqueda de "una vía positiva hacia delante" ninguno de los dos países ha mostrado intención de llegar a un acuerdo.

No obstante, aún no se ha programado ningún tipo de reunión para negociar una posible tregua. Varios medios estadounidenses han informado de que China, que ha acusado a Washington de actuar de manera deshonesta en las negociaciones comerciales, había decidido no enviar al viceprimer ministro chino, Liu He, a la capital norteamericana como estaba previsto.

Los economistas han advertido en varias ocasiones que si la situación no se desbloquea podría implicar un importante receso en el crecimiento económico global. Las tensiones comerciales, por otro lado, ya se han traducido al plano político, donde ambas potencias han comenzado a tomar represalias la una contra la otra.