Todos los lunes, hasta el cambio

Isabel Mújica tiene 69 años y cobra 380 euros de pensión, Carmen tiene 74 y recibe 366 y Josefa Santana 62 y "ni pensión ni ayuda". Las tres se concentraron ayer ante Presidencia del Gobierno junto a otras cincuenta personas de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas para exigir "una prestación digna". Reclaman también al Ejecutivo regional un complemento al subsidio y mostraron su rechazo al Pacto de Toledo.

Ayer, como cada lunes del mes de septiembre, historias como la de Isabel Mújica con 380 euros de pensión, o Josefa Santana sin ningún tipo de subsidio, se dieron cita en la Plaza Doctor Rafael O'Shanahan ante la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias para mostrar su rechazo a las negociaciones de la Comición del Pacto de Toledo por, entre otras razones "la revalorización de las pensiones con el 0,25% de aumento y una pérdida de poder adquisitivo de cerca de 8 puntos". También para recordar al Ejecutivo regional que no cesarán en su lucha por un complemento salarial para que nadie cobre menos de 700 euros. Se trata de una medida que ya han puesto en marcha otras comunidades autónomas y para la que la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas presentó al Gobierno de Clavijo 5.000 firmas el pasado junio.

Justo en esas fechas, la Comisión del Pacto de Toledo llegó a un consenso con todos los grupos parlamentarios, a través de cual los subsidios estarían de nuevo ligados al IPC. No obstante, los pensionistas denuncian que la actual ministra de Trabajo, Magdalena Valido, "se está echando atrás y no cree en la revalorización con el IPC". "Se trata de meternos el 0,25% por la puerta de atrás", advirtió Blas Padilla, portavoz de la Plataforma, refiriéndose a la subida que puso en marcha el Gobierno de Rajoy en 2013.

Al grito de "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden", los pensionistas denunciaron la precariedad de cientos de familias del Archipiélago, cuyas prestaciones no superan, en muchos casos, los 300 euros. "No sabemos cuántos jubilados cobran en Canarias menos de 700 euros porque las cifras no las publican", afirmó Padilla, quien calcula que son unos 170 mil. No obstante, invitó a los partidos políticos a conocer las historias reales más allá de las estadísticas, porque "hay que ir a esas casas y ver cómo vive la gente".

El portavoz reprochó a Valido, "que no quiera hablar cómodamente con activistas". "Pues sepa que nosotros hemos nacido en las calles y ahí es donde peleamos porque no tenemos nada que ocultar", manifestó Padilla micrófono en mano. Y aseguró que "esos cuatro pelagatos de los que ella habla seguirán aquí todos los días que sea necesario". Además, acusó al Gobierno central de meter miedo a los mayores "llevando a un ejército de economistas a las televisiones asegurando que el sistema de pensiones no es sostenible". "Sí lo es" le contestó, "y sigan ustedes en los platós que nosotros seguiremos en las calles", concluyó.

Por su parte, Inma Suárez, de la Plataforma, manifestó su descontento con Coalición Canaria, para quien el partido "tiene una asignatura pendiente con las mujeres". Lamentó no haber recibido mayor apoyo autonómico para compensar la situación desventajosa de las mujeres en el mercado laboral, lo que las ha situado en una posición precaria en relación a las pensiones.

La Plataforma convocó también a otros colectivos y acudieron a su llamada las ' kellys'. "Ustedes están aquí para que mañana no tengamos que estar nosotras", agradeció Marcia Díaz.

Los pensionistas anunciaron que seguirán cada lunes en las calles "hasta que Clavijo acceda a reunirse" con ellos, para lo que la Plataforma asegura que lleva "esperando más de dos meses".