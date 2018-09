El Gobierno ve complicado que la UE limite los precios de los billetes

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), valoró ayer de forma favorables que el Ministerio de Fomento baraje establecer una obligación de servicio público (OSP) en las rutas entre el Archipiélago y la Península para abaratar los billetes de los vuelos, "aunque", advierte, "el camino puede ser complejo".

La dificultad de esta opción, anunciada por el ministro José Luis Ábalos el miércoles en el Congreso, reside en que "las obligaciones de servicio público requieren autorización de Bruselas, de las direcciones generales de Competencia y de Transporte", por lo que sacarlas adelante es un proceso más largo y con más trámites que otras alternativas que pueden aminorar los costes de los traslados de los residentes canarios, como las bonificaciones directas, explica Rodríguez.

Hasta el momento ante propuestas similares anteriores la respuesta de Bruselas ha sido siempre que la medida impacta de forma directa en la normativa europea sobre libertad tarifaria en productos y servicios. Es decir, interviene en el mercado y desvirtua la libre competencia.

El objetivo de la propuesta expuesta por Nueva Canarias a Fomento es que las aerolíneas no aprovechen el incremento de la demanda de billetes motivada por la puesta en marcha del nuevo descuento del 75% para los residentes canarios para subir, al tiempo, los precios.

Fomento cifra ese incremento solo en los tres meses de verano en un 50% con respecto al mismo periodo de 2017.

Rodríguez aclara, no obstante, que desde el Ejecutivo regional que no se rechaza la iniciativa, porque "todos los instrumentos que sean eficaces y que no vengan en contra del precio ni de la efectividad del sistema parece adecuado que sean valorados".

"Al fin y al cabo, y lo hemos dicho", subraya, "nos parece adecuado, bueno y positivo que el Ministerio de Fomento se implique también en buscar los instrumentos más eficaces para que los canarios estemos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del Estado".

Eso, en lo referente a esa materia concreto, significa que "podamos movernos entre comunidades autónomas de manera asequible", precisó el vicepresidente respecto a la propuesta de Nueva Canarias a Fomento de establecer una obligación de servicio público en vuelos Canarias-Península y no solo, como ahora, en las líneas deficitarias.