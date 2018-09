Las nuevas hipotecas se encarecen y se comen más de una cuarta parte del sueldo

Se acaban las hipotecas baratas. Es cuestión de tiempo, de poco tiempo. Aunque se mantiene en terreno negativo y eso puede crear algo parecido a un efecto óptico, como si siguiera en caída libre, el euríbor va poco a poco despidiéndose de sus mínimos históricos. El indicador de referencia en la mayoría de los préstamos para la compra de vivienda en España no ha parado de subir desde mayo y cerró agosto, según el Banco de España, en el -0,169. El impacto en el bolsillo será suave, pero es el principio del fin de las revisiones a la baja. A la banca le ha costado mucho hacer negocio con este escenario de tipos bancarios impuesto por el Banco Central Europeo y se ha esforzado por compensar los márgenes con otro tipo de créditos, los de consumo, y los productos de seguros. Eso no significa que las hipotecas no se hayan encarecido y con ello que se complique la decisión de adquirir un piso. La cuota media de las nuevas operaciones en Canarias alcanzó los 462 euros de media mensual durante el segundo trimestre del año con un tipo de interés contratado del 2,49%, de los más elevados del país tras Cataluña y Murcia, según los datos de los Registradores de la Propiedad.

La paulativa y continuada reactivación del sector inmobiliario supone no solo un aumento en la compraventa -6.686 se vendieron en el Archipiélago en el primer semestre, un 3,82% más que en el mismo periodo de 2017; 24.597 si la comparación es anual, 14,07% más, de las que el 31,4% de las transacciones llegan de manos de capital extranjero cuando cuatro años atrás eran el 27,4%- sino el ascenso de los precios y del endeudamiento hipotecario por metro cuadrado. De hecho, los mayores incrementos al respecto se producen en Baleares (16,15%), La Rioja (5,18%) y Canarias (4,97%).

Presupuesto familiar

Todo ello da como resultado que la cuota media hipotecaria en las Islas se lleve el 28,9% del salario mensual. Sólo otras tres comunidades registran con un coste más elevado: Baleares (47,1%), Madrid (35%), Cataluña (33,1%). En el conjunto del Estado, el importe medio hipotecario ascendió en el segundo trimestre del actual 2018 a 563,1 euros, lo que supone algo más del 29% de un sueldo. Al final de la tabla se sitúan Murcia y Asturias donde el peso del recibo en el presupuesto familiar no llega ni al 23%.

Teniendo en cuenta que los salarios de los canarios se sitúan, por la terciarización de la economía, dependiente del turismo y los servicios, a la cola de España, el alza de la cuota mensual en el 2,47% supone exprimir un poco más los precarios bolsillos. Las nuevas hipotecas en Canarias tienen una duración de 204 meses, es decir, 17años. El periodo más corto de España, con un importe medio de las nuevas hipotecas de 88.464 euros.

Deterioro de la accesibilidad

Aquí, y en general en todo el país, "las perspectivas muestran una continuidad en el deterioro de la accesibilidad", señalan los Registradores de la Propiedad en su último informe trimestral. Los tipos de interés van a dificultar la compra de vivienda, al igual que la remontada de los precios, que engordará el endeudamiento, "por lo que las condiciones de acceso también sufrirán por esta vía, dando lugar a una presión alcista sobre la accesibilidad".

"La mayor confianza para contrarrestar esta situación debe venir por el lado del incremento salarial y el alargamiento de los plazos de contratación", señala el informe, que advierte que el margen de maniobra en el tiempo de amortización es muy pequeño. A "medio plazo", avisan también los expertos, todos estos problemas "pueden incidir sobre el propio comportamiento del mercado inmobiliario".