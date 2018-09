El mexicano Del Valle carga contra Guindos en su demanda por el Popular

El empresario mexicano de origen español Antonio del Valle carga contra el ex ministro de Economía, Luis de Guindos, y el ex gobernador del Banco de España, Luis Linde, en la demanda que ha presentado contra el Estado español por la crisis del Popular, en la que perdió toda su inversión.

Del Valle lidera un grupo de inversores que ha recurrido al arbitraje internacional para exigir una reparación de sus pérdidas. En el texto de la demanda, los inversores aseguran que se reunieron con Linde tras entrar en el capital de la entidad española y que el entonces gobernador del Banco de España les dijo que el Popular estaba en "una buena situación financiera" y que confiaba en su gestión.

Los inversores mexicanos también cargan contra el Gobierno de la época y le reprochan un trato discriminatorio por no haber concedido al Popular el respaldo que, a su juicio, prestó a otras entidades con problemas mediante garantías, inyecciones de capital o declaraciones públicas para tranquilizar a los depositantes. En esa línea, destacan que las declaraciones del ex ministro De Guindos en mayo de 2017 e n las que señalaba que no se preveía inyectar dinero en el banco aceleraron la fuga de depósitos que llevó a la caída del Popular.