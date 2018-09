Los negocios por internet deben guardar un 70% de su presupuesto para marketing

Aunque hay muchas soluciones para crear tiendas de comercio electrónico, Prestashop es una de las más extendidas y utilizadas en los entornos profesionales. Es un software open source, gratuito, alrededor del que se ha desarrollado todo un modelo de negocio con complementos y servicios de pago. Cuenta con más de 270.000 instalaciones de las que 46.000 se encuentran en España. Esto hace a su director para España, Bertrand Amaraggi, uno de los mayores expertos en comercio electrónico. Amaraggi participó en el Foro Ventas 4.0: Conecta tu negocio que se celebró ayer en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.con su ponencia "10 consejos a tomar en cuenta antes de lanzar tu tienda online" donde recomendaba "guardar al menos el 70% del presupuesto de una tienda de comercio electrónico para acciones de marketing". Para el director de Prestashop "el tráfico es muy caro y no te va a salir bien a la primera; tendrás que probar, aprender y optimizar hasta que encuentres el canal que te funcione; hacerlo de otra forma sería como crear la tienda más bonita en medio del desierto, por el hecho de estar on line los clientes no van a entrar a tu web".

Afirmar que el comercio electrónico no para de crecer es una obviedad, pero cuando ciframos en más de 30.000 millones de euros la facturación de este sector solo en España empezamos a hacernos una idea de su importancia. Tener una estrategia omnicanal que incluya la venta on line parece vital hoy pero también resulta imprescindible conocer la realidad de lo que implica vender a través de Internet. Montar una tienda no es más que uno de los pasos y ni siquiera es el más importante. Para triunfar hay que tener un planteamiento que incluya el marketing, la logística o la conectividad de las aplicaciones. Si te limitas a subir tu oferta a una web, fracasarás.

Estas son algunas de las conclusiones del Foro celebrado en la Cámara de Comercio. Su presidente, Santiago Sesé, afirmó durante su inauguración que "trasladar la oferta de productos y servicios de las empresas al canal on line es una necesidad que no puede posponerse pero que ha de implicar toda una transformación digital de la organización; por eso queremos tener una visión integral del comercio electrónico y hemos reunido en este foro a profesionales de las soluciones empresariales, el marketing, el ecommerce, la fiscalidad, la seguridad en la red o la protección de datos". Se trata, según señaló la técnica de la Red CIDE, María Victoria Cairós, "de potenciar el comercio electrónico y la transformación digital necesaria para que éste se implante con éxito en las empresas; una prioridad que requiere apoyar el talento y las iniciativas que busquen, desde Canarias, acceder a mercados globales utilizando las redes y la digitalización de los procesos".

Amaraggi destacó, además la importancia de rodearse de los partners adecuados para poner en marcha los proyectos de comercio electrónico y hacer números realistas huyendo de triunfalismos, sabiendo que la conversión media en el ecommerce (cuántos clientes compran del total que visitan la web) está entre el 1% y el 3% dependiendo del sector. Desde su experiencia empezar vendiendo en mercados globales como Amazon o eBay o incluso en mercados verticales especializados es una excelente forma de probar si tu oferta tiene sentido y vale la pena dar el paso siguiente.