La nueva norma de las emisiones dispara la venta de coches en agosto

El nuevo sistema de medición de gases contaminantes dispara la venta de vehículos. Si en el conjunto del mercado nacional las matriculaciones de turismos y todoterrenos aumentaron en agosto un 48,7% con respecto al mismo mes del año anterior (un total de107.692 unidades), en Canarias el crecimiento fue de un 44,1% (6.552 unidades), según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). Y es que la entrada en vigor, desde el sábado pasado, 1 de septiembre, del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP, ha motivado políticas comerciales beneficiosas para los consumidores ante la necesidad de las marcas y concesionarios de poner a cero sus stocks. Este nuevo test europeo de medición de emisiones de dióxido de carbono (WLTP), más exacto que el sistema anterior NEDC, hará que entre un 10% y un 20% de los vehículos que actualmente están exentos del Impuesto de Matriculación por emitir menos de 120 gramos se vean ahora obligados a liquidarlo y, al tiempo, restringe la posibilidad de matricular los vehículos no homologados con el nuevo sistema de control de emisiones.

Los fabricantes calificaron ayer en un comunicado de "insólito" el crecimiento de las ventas para un mes de agosto. Hace 20 años que no se registra una cifra así y para encontrar un mes de agosto con más de 100.000 unidades vendidas hay que remontarse a 2006. No obstante, el director de Comunicación de Ganvam, Elías Domingo, apunta al respecto que "excepcional no significa necesariamente bueno", refiriéndose a que el incremento viene sobre todo del canal de empresa.

También desde la Federación Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) se advierte que este nuevo contexto tendrá con toda probabilidad también sus efectos en los próximos meses, por cuanto los concesionarios que hayan realizado automatriculaciones tendrán que desprenderse de estos vehículos como usados. De hecho, Faconauto admite que la bolsa de los denominados 'kilómetro cero' es inédita en los concesionarios. Por tanto, es posible que en los próximos meses se pueda observar un retroceso en los registros de venta de vehículos nuevos pero, eso sí, al menos hasta fin de año los compradores podrán seguir aprovechándose de fuertes promociones. Respecto al crecimiento en las Islas el mercado de turismo aumentó un 35,14% , con un total de 4.750 unidades, mientras en el caso de los vehículos todoterreno los registros alcanzaron las 1.803 unidades, un incremento del 74,37%.

Los camiones ligeros también vieron impulsadas las matriculaciones en agosto hasta las 1.059 unidades con un incremento porcentual del 49,58% respecto al mismo mes del año anterior.

Por provincias, en Las Palmas el crecimiento fue en el total del mercado del 55,56% (un 35,3% particular, 73,9% empresa y Rent a Car (RAC) un 74%); y en Santa Cruz de Tenerife del 26,99% con un 26,6% de particulares y el 53,3% del RAC.

En datos acumulados, los registros en Canarias se incrementan hasta el mes de agosto en un 14,33%; el mercado de turismos acumula un crecimiento 6,32% y los todoterrenos del 38%. En el resto de tipología de vehículos se mantiene la tendencia alcista, salvo en los ciclomotores.

La publicación de los datos de matriculaciones coincidió ayer con un nuevo ataque del Gobierno central al diésel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 contemplará un impuesto al gasóleo, un combustible "altamente contaminante". Destacó en la cadena Ser que el PSOE lidera un Ejecutivo "ecologista" y "comprometido con la transición ecológica" y que es muy consciente del reto que supone el cambio climático. Unas declaraciones que ponían en un brete a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que había calificado de "globo sonda" la posible subida del gasóleo.

Las declaraciones contradictorias desde el Gobierno llegan en un momento en el que la industria automovilística reclama "prudencia" tras comprobar cómo los mensajes del Ejecutivo repercuten en las ventas de coches diésel. De hecho solo el 37,4% de los compradores del país lo eligieron en agosto.