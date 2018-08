Los vigilantes de seguridad de Gando desconvocan la huelga de septiembre

Alternativa Sindical desconvocó ayer la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto de Gran Canaria, programada durante la primera semana de septiembre así como la que iba a iniciarse hoy en el aeródromo de Madrid hasta el 3 de septiembre, tras "alcanzar todos y cada una de las exigencias reclamadas" en la reunión que han mantenido en el Instituto Laboral de Madrid con Ilunion, la empresa que gestiona los filtros de seguridad en ambos recintos aeroportuarios.

El "punto clave" de las reivindicaciones, señala en un comunicado, ha sido el reconocimiento de los complementos salariales que los vigilantes tenían consolidados, como el plus de asistencia, o el plus "de madrugue", ambos con devengo desde el 1 de julio y que no fueran compensados ni absorbidos por otros complementos como los de radioscopia o el plus de rotación. El plus de productividad o variable, introducido en el convenio colectivo del sector de Seguridad Privada en junio, recoge que las empresas establecerán un sistema de retribución variable que irá ligado al cumplimiento de los objetivos de excelencia en la seguridad y trato al pasajero que Aena pueda fijar en cada uno de los expedientes de licitación. La empresa también se ha comprometido a incorporar más vigilantes "durante estos meses", en los "mayores picos de producción" tal y como recogen requisitos de los pliegos.

En el acta se contemplan otros compromisos por parte de Ilunion, que ayer mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Entre ellos, figuran dar prioridad a la "paridad" para la igualdad de género en los filtros de seguridad, la creación de un calendario de reuniones para establecer el plus variable por objetivos de calidad, la impartición de cursos C2 de radioscopia o la incorporación de más vigilantes "durante estos meses".