Más de 107.000 canarios aún no han recibido su devolución del IRPF

La Agencia Tributaria aún tiene que abonar 132 millones a 107.812 contribuyentes del Archipiélago. O lo que es lo mismo, Hacienda todavía debe pagar al 17,12% de los ciudadanos que presentaron la declaración de la renta y el 29,3% de los importes solicitados. De los 449 millones solicitados, el fisco ya había ingresado, a fecha de 31 de julio, 318 millones a 521.875 declarantes de los 629.687 de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2017.

El grueso de las devoluciones que aún están pendientes corresponden a ciudadanos de la provincia oriental, pues a cierre de julio 60.256 contribuyentes no habían recibido su devolución, que en conjunto suman unos 67 millones. En Santa Cruz de Tenerife, Hacienda todavía tiene que abonar 65 millones a 47.556 declarantes. Parte de los contribuyentes que se encuentran en esta situación han criticado el contratiempo que supone no contar ya con ese importe, pues en algunos casos tenían previsto emplearlo en las vacaciones o en la matriculación de sus hijos para el nuevo curso académico. Más aún, inciden, porque presuponían que presentar la declaración de la renta por vía telemática implicaría una mayor rapidez en la devolución y no ha sido así.

Durante este mes han continuado las devoluciones, por lo que los porcentajes de ingresos serán muy superiores a los anotados en julio. No en vano hasta el 31 de diciembre de este año la Agencia Tributaria tiene tiempo para resolver las solicitudes de devolución. A partir de esa fecha, todas las devoluciones que se hagan se abonarán con los intereses de demora correspondientes.

El contribuyente que aún está pendiente de recibir su devolución puede consultar el estado tramitación de su declaración en internet para que compruebe si su expediente se encuentra dentro del sistema Verifica, que le permitirá agilizar la devolución.

Los contribuyentes que presenten determinadas incidencias que supongan una "minoración" de la devolución declarada -porque no coincidan la cantidad solicitada por el declarante con la calculada por el fisco, por ejemplo- pueden "corregir su declaración con la finalidad de anticipar el cobro de la devolución". El declarante también puede interrumpir ese procedimiento si prefiere optar por el sistema de comprobación tradicional, de tal forma que Verifica "concluirá con la notificación de una propuesta de liquidación con la devolución minorada".