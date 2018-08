Trump anuncia aranceles del 25% para los coches fabricados en Europa

El presidente americano, Donald Trump, rompió el pacto de no agresión comercial que tenía con la Unión Europea y anunció que elevará un 25% los aranceles a los vehículos importados desde el continente europeo. El líder de Estados Unidos reabre de esta forma la batalla de tasas, después de un mes de calma. Y, a la vez, hace un guiño a las fábricas automovilísticas de su país.

En su intervención Trump no dejó lugar a interpretaciones. "Vamos a aplicar un arancel del 25% sobre cada automóvil que entre en Estados Unidos desde la Unión Europea", dijo durante un acto oficial en Virginia Occidental. Lo que no aclaró es cuándo podrían entrar en vigor esas tasas. El peso del sector no es moco de pavo. Los concesionarios americanos venden un 13% de vehículos importados desde territorio europeo. La mayoría provienen de Alemania.

No es la primera vez que Trump amenaza con estos aranceles. Ya había advertido semanas atrás, a través de su cuenta personal de Twitter, con aplicar este gravamen. También el secretario de Estado de Comercio, Wilbur Ross, reconoció que se estaban estudiando estas tasas. El anuncio de ayer tuvo un importante reflejo en la bolsa. Las acciones de algunos fabricantes europeos como Volkswagen o BMW sufrieron un importante retroceso.

Por otro lado, hoy es el día señalado para que el Gobierno estadounidense imponga ese mismo arancel del 25% a bienes de China.