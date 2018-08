La estrategia no para ya en retener el talento, también hay que atraerlo

Con ritmo lento y sin hacer ruido empiezan a proliferar en Canarias los eventos que reúnen a emprendedores tecnológicos de todo el mundo. Los cinco seminarios que de la mano del proyecto Protoatlantic se desarrollarán en las Islas en noviembre y que concentrarán a emprendedores tecnológicos de todas las regiones participantes son un ejemplo de ello. El sector ha dado un giro a su estrategia: ya no basta con retener el talento que nace en el Archipiélago, ahora también hay que atraer el de otras partes del mundo.

La distancia que separa a las Islas del continente europeo no es un obstáculo cuando se trata de trabajar on line. Canarias ofrece además una calidad de vida que no poseen las ciudades que polarizan la actividad en este ámbito. En el caso de España son Madrid y Barcelona. El Archipiélago cuenta frente a ellas con la ventaja de la climatología, por ejemplo, y más en el caso de compararse con los grandes centros del desarrollo tecnológico del continente europeo.

La capital grancanaria llegó a colarse entre los lugares preferidos de los nómadas digitales para residir. Hoy en ese mismo ranking oficioso ( nomadlist.com) ocupa el puesto trigésimo noveno. Tenerife está dos puestos más arriba.

¿Por qué Canarias no despega e incluso pierde fuelle? El gerente de la Asociación Canaria de Startups, Empresas de Base Tecnológica e Inversores Ángeles (Emerge), Moisés Santana, tiene un diagnóstico claro: "Quienes están fuera no saben todo lo que se genera aquí, se sorprenden cuando lo comprueban", explica. De ahí la importancia de los eventos internacionales que se gestan en torno al desarrollo del conocimiento y que concentran en el Archipiélago a potenciales prescriptores del destino.

Ya hay ejemplos de quienes han obtenido amplio reconocimiento nacional e incluso internacional y han decidido dar el salto al Archipiélago. A la pregunta de por qué han tomado esa decisión, la respuesta es común: "Aquí podemos tener todo lo que necesitamos".