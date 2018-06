Oramas lee la cartilla al vicepresidente de Caja Madrid

Ana Oramas se alzó ayer en la voz del sentido común en el Congreso. La diputada de CC dejó por unos minutos su sillón como presidenta de la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España en el Congreso para afear al exvicepresidente de Caja Madrid y exconsejero de Bankia, José Antonio Moral Sartín , el "desprecio a la inteligencia" de la que, a su entender, hizo gala en una intervención en la que vino a defender el uso de la tarjetas black como el modo de pago "más transparente y trazable".

Durante sus casi dos horas de exposición el también catedrático de Economía no dio respuesta a ninguna de las cuestiones que se le plantearon por los miembros de la comisión. Aseguró, eso sí que es "más opaco pagar en cash [efectivo]" por lo que en su momento no tuvo dudas al recibir retribuciones a través de este sistema aprobado en 1988 por la entidad madrileña -en diciembre de 2010 se unió a otras seis cajas, entre ellas La Caja de Canarias, y dio lugar a Bankia- como una "compensación" por su dedicación. Moral Santín está condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Nacional aunque sin sentencia firme a la espera del Tribunal Supremo. En total, cargó a su tarjeta black 456.522 euros, de los cuales fueron sacados directamente del cajero unos 360.000 euros.

En su intervención aseguró que el sistema "tenía soporte legal" pues, la reforma de la ley de Cajas de 2009 introdujo la posibilidad de incorporar en las entidades otras retribuciones e incentivos. Otra cosa, dijo, son los incumplimientos por esos cobros ante la Agencia Tributaria que, en caso de que no se hubieran incluido en sus declaraciones, su desfase con Hacienda calcula que rondaría "más menos 2.000 euros".

La portavoz de CC tildó la comparencia de Moral Santín de reprobable. Oramas recordó que por la comisión han pasado exconseje-ros que no tenían conocimiento de la opacidad al fisco de la tarjeta, otros que pidieron disculpas pero ninguno que despreciara, a su entender, a la inteligencia y la formación de los portavoces parlamentarios como Moral. "Que un catedrático de Economía diga que dio por supuesto que le retenían, pero no pidiera el certificado de retenciones o que defienda que lo más transparente es usar una tarjeta en un cajero y que lo sacaba en efectivo" es muy "fuerte" teniendo en cuenta, recordó, que eso pasaba mientras a familias se les ejecutaban hipotecas por no pagar tres o cuatro recibos después de diez años pagando religiosamente o a autónomos no se les renovaban créditos.