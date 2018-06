Canarias tendrá siete años después una nueva estrategia de activación para el empleo

La Comunidad Autónoma dispondrá en las próximas semanas de una nueva estrategia de activación para el empleo siete años después de que se aprobara, en 2011, el último plan. Una estrategia para fomentar la empleabilidad de los potenciales trabajadores y para facilitar su inserción laboral para la que el Gobierno de Canarias cuenta con los 42 millones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborados por el ya exministro Cristóbal Montoro en la partida del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC). La aminoración de estos fondos en la tramitación de los PGE, que se ha complicado con el cambio de Gobierno en Madrid, obligaría al Ejecutivo regional a modificar la estrategia casi sin tiempo para que esta eche a andar, si bien la consejera Cristina Valido da por descontado que el PSOE cumplirá su palabra y que las mejoras presupuestarias que incluyen los PGE de Montoro no se perderán.

La responsable de las áreas de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gabinete que preside Fernando Clavijo explicó que, efectivamente, de cara a la nueva estrategia se ha trabajado sobre la base de las conquistas que los representantes nacionalistas en el Congreso habían arrancado al gobierno de Mariano Rajoy a cambio de su apoyo a los PGE. Si finalmente estos acuerdos no se cumplieran –los presupuestos tendrán que superar en el Senado los vetos generales, las enmiendas a la totalidad y en última instancia las enmiendas a las secciones de Unidos Podemos, ERC, PdeCAT, Compromís y Bildu–, "tendríamos que estudiar algunas modificaciones y movimientos", reconoció Valido. No obstante, la consejera, tras la reunión del Consejo General de Empleo, la mesa que reúne al Ejecutivo canario con los sindicatos y la patronal, se mostró tranquila y confiada en la palabra de los socialistas: "Yo he escuchado al PSOE decir que se mantienen los acuerdos y, por tanto, contamos con los 42 millones del PIEC de este año y no pensamos que vayan a desaparecer".

Ese dinero será fundamental para que Canarias pueda poner en práctica la estrategia integral de empleo que Valido trasladó a sindicalistas y empresarios. La consejera expuso que, de momento, no está en disposición para adelantar los pormenores del nuevo plan, pero sí avanzó que el documento prevé las necesidades de financiación año a año. Es decir, que el Gobierno autonómico parte de una serie de compromisos y previsiones para fijar una hoja de ruta "plurianual" hasta el año 2022 que en última instancia dependerá del cumplimiento de esos compromisos. "El volumen de recursos va a depender siempre tanto de lo que nos ofrezcan los compromisos adquiridos en pasados ejercicios con el PIEC como de las mejoras que llegan desde la sectorial [la Conferencia Sectorial de Empleo, donde el Gobierno de España distribuye los recursos para activación laboral entre las autonomías] gracias a la buena ejecución y el buen trabajo del Servicio Canario de Empleo", ahondó la consejera.

El plan, que una vez bendecido en el Consejo General de Empleo enfila los últimos trámites administrativos previos a su aprobación definitiva, lo que tendrá lugar "en breve", apuntó Valido, tendrá una duración de cinco años, de 2018 a 2022, y servirá, en esencia, para planificar las políticas activas de empleo.