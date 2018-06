Sacyr aborda esta semana la batalla por el poder desatada por Moreno

Sacyr afronta en su junta de accionistas del próximo jueves la pugna de poder que se ha desatado entre sus principales accionistas, que tiene el foco puesto sobre la continuidad como primer ejecutivo del grupo de Manuel Manrique, que el próximo año cumple 65 años. En el consejo de administración se sienta Juan Miguel Sanjuán, presidente de la constructora canaria Satocan, quien tiene sindicados sus títulos con Demetrio Carceller, accionista de referencia (18,1%). Además, Grupo Lopesan adquirió hace un año el 2,44% de la empresa.

El accionista José Moreno Carretero tomará la palabra para defender su propuesta de nombrar un nuevo consejero delegado y separar así este puesto del de presidente. Moreno Carretero asegura contar con un 12,55% del capital, porcentaje que le sitúa como segundo mayor accionista.

No obstante, no cuenta con respaldo. No ha tenido contacto con el resto de socios de referencia desde que presentó media docena de propuestas complementarias al orden del día.