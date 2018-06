Los alcaldes exigen a Turismo que rehaga el decreto de vivienda vacacional

La Federación Canaria de Municipios rechaza de plano los fundamentos del decreto con el que el Gobierno de Canarias quiere regular las viviendas vacacionales en el Archipiélago. La comisión de Turismo y Transportes de la Fecam acordó instar Ejecutivo a la retirada del borrador y que el texto definitivo se acuerde con los ayuntamientos.

Desde el punto de vista de los alcaldes la propuesta lanzada por la Consejería de Turismo hace menos de dos semanas no aportar soluciones a ninguna de las incertidumbres creadas por el TSJC sobre la legalidad de prohibir este tipo de alojamientos en zonas o urbanizaciones turísticas y mixtas ; y tampoco establece medidas para aminorar la presión al alza sobre el precio del alquiler tradicional en las zonas limítrofes con las turísticas. "De tal manera, que los precios medios del alquiler están alcanzando un nivel que no puede pagar un trabajador medio", señala en un comunicado la comisión de alcaldes.

Este apunta que el borrador prohíbe grosso modo la vivienda vacacional en las zonas turísticas, en las rurales y agrícolas, además de impedirlo en edificio de obra nueva "en definitiva", subraya "más que regular la actividad lo que hace es prohibirla".

Para la comisión de Turismo d la Fecam, el decreto debería centrase en regular la vivienda vacacional en las zonas turísticas porque, a su entender, es la única forma de conseguir que unidades que están actualmente fuera de explotación -villas, bungalows y apartamentos- vuelvan a integrarse en el mercado turístico.

Insisten en que al prohibir las viviendas vacacionales en zonas agrícolas y rurales se niega a los vecinos de esos municipios la oportunidad de generar unos recursos económicos adicionales y con ello incrementar su bienestar y mantener la población anclada en el interior de las islas.

Además, desde su punto de vista, prohibir el uso para vivienda vacacional en las nuevas construcciones es negar una realidad.

Para los alcaldes el borrador de decreto puesto sobre la mesa por el Gobierno regional para su discusión "es un mal decreto porque no regula la vivienda vacacional, se limita a prohibirla. No resuelve la presión sobre las zonas residenciales tradicionales, pues tampoco regula cómo dar el servicio y no permite estos servicios en el campo".

Respecto a la medida que establece el documento de dejar en manos de los ayuntamientos la capacidad de establecer excepciones a las prohibiciones generales, los ayuntamientos defienden que esta no es una cuestión de ordenación o planificación del suelo que efectivamente está entre sus competencia por ley, pero no así la de legislar o reglamentar sobre actividades productivas como es el turismo.

La comisión de Turismo de la Fecam considera que más alla d que se presenten enmiendas al texto la mejor solución es la de retirar el decreto y que el Gobier- no de Canarias se siente con la Federación para alcanzar un acuerdo que dé solución definitiva "al problema".