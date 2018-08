Mariano hereda el '7' de Cristiano Ronaldo

El delantero español Mariano Díaz recoge, en su regreso al Real Madrid, el dorsal número 7 que dejó vacante el portugués Cristiano Ronaldo con su marcha al Juventus italiano.

Tras el acto de presentación como nuevo jugador del Real Madrid, entidad a la que regresa tras un año en el Olympique de Lyon, Mariano Díaz posó ante los aficionados con la camiseta blanca y el dorsal '7' que lucieron, entre otros, Raúl González o Juan Gómez 'Juanito".

Los aficionados presentes en el estadio Santiago Bernabéu se volcaron en su recibimiento al atacante barcelonés, que vio cómo centenares de aficionados corearon su nombre durante el tiempo que estuvo sobre el césped posando para los medios y dando toques al balón antes de reunirse con su familia.

En su presentación, Mariano aseguró que va a poner todo su "corazón" y todo su "empeño en ayudar al equipo" para que la afición madridista se siga sintiendo "orgullosa" del conjunto blanco.

En un acto celebrado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, el delantero pronunció sus primeras palabras tras la confirmación de su regreso a la entidad madrileña, visiblemente "emocionado" y "nervioso".

"Hoy es un día especial. Vuelvo a casa y solo puedo decir gracias al club, al entrenador y al presidente, Florentino Pérez, por permitirme volver a vestir esta camiseta", dijo.

El atacante barcelonés, de 25 años, se mostró asimismo agradecido con su familia, sus agentes y las personas que le han ayudado en su camino de regreso al Real Madrid tras un año en el Olympique de Lyon. "Voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño en ayudar al equipo para que esta afición se siga sintiendo orgullosa de nosotros", indicó.

Por su parte, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez subrayó este que el delantero "se ha ganado estar de nuevo" en el club blanco.

Florentino Pérez reconoció que la alegría que siempre acompaña "la bienvenida a un gran jugador" es todavía si cabe "más especial" en el caso de Mariano Díaz por su pasado en la cantera y en el primer equipo.

"Hoy vuelve uno de los nuestros, un jugador que sabe cuáles son los valores y los principios que nos han convertido en el club más admirado del mundo", dijo el presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez explicó asimismo que la política madridista con los jugadores más jóvenes pasa por facilitar su "desarrollo y consolidación" y por permitir la "demostración de su potencial en otros clubes, incluso fuera de España".

Así ocurrió con el atacante barcelonés, de 25 años. "En el último año ha adquirido una experiencia importante lejos del equipo de sus sueños", comentó sobre el periplo de Mariano en el fútbol francés.

"Es un joven jugador, en el que hemos depositado muchas esperanzas. Ha demostrado su categoría y talento en la liga francesa y se ha ganado estar de nuevo en el primer equipo del Real Madrid", subrayó Pérez.

El mandatario blanco afirmó que no hay nada que le produzca más satisfacción que ver cómo uno de los suyos "regresa a casa tras demostrar su calidad y potencial". "Tú has trabajado durante años, te has esforzado y sabes lo mucho que te ha ayudado tu familia. Conoces la cara del triunfo y del éxito porque con esta camiseta has sido campeón de Europa y de la Liga y has ganado un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa", abundó.

Según Florentino Pérez, Mariano Díaz es un ejemplo de lo que significa la cantera del Real Madrid. "Tú debes ser el símbolo del esfuerzo de todos esos jóvenes que sueñan con vestir algún día la camiseta del Real Madrid", continuó antes de recordar su llegada a la entidad, en el año 2011 procedente del Badalona, y su crecimiento en el Juvenil A, el Real Madrid C y el Castilla.

"En ese club amigo que es el Olympique de Lyon demostraste que puedes ser uno de los grandes goleadores de Europa. Te has ganado ser parte del equipo de las trece Copas de Europa", sostuvo Pérez.

Florentino Pérez calificó a la plantilla de "excepcional" tras los refuerzos del último periodo estival, lo que les ha permitido reunir "a los mejores jugadores del mundo, de España y de la cantera" madridista.