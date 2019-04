El último reto de Pedrito

El mejor futbolista tinerfeño de todos los tiempos consiguió en apenas unos años tantos títulos y méritos como nunca antes imaginó. Pedro Rodríguez Ledesma (Santa Cruz de Tenerife, 1987) salió rumbo al Barça tras deslumbrar en un torneo en Adeje cuando era todavía un crío. Y desde entonces, no paró de crecer. Los inicios fueron difíciles, pero una vez se consolidó, lo hizo a lo grande. En su afán por hacer historia, incrustó su nombre en la leyenda tras convertirse en el primer jugador en anotar un gol en cada una de las competiciones a lo largo de una misma temporada. Y lo hizo antes que Messi. Palabras mayores.

Ahora, esta misma campaña puede suponer otro hito en su particular currículo de oro y brillantes. Pedrito se encuentra a tan solo un par de escalones de levantar la Europa League, el único título que falta a su vitrina. "Me hace mucha ilusión", apunta desde Londres. No sería su consecución más importante ni tampoco la de mayor repercusión, pero le entusiasma la idea de ganar otro título. Sorprende, pues PR7 lo tiene ya casi todo: llegó a lo más alto cuando se coronó campeón mundial con la selección en Sudáfrica; ganó además la Eurocopa, triunfó en la Liga de Campeones con el Barça, coleccionó ligas a dentelladas y, por si fuera poco, fue protagonista con letras mayúsculas cuando su club triunfó en la Supercopa. Suyos eran los goles y para él apuntaban los focos.

Providencial de azulgrana y con la selección, emigró a Londres con el propósito de reinventarse. Recién renovados sus lazos con el Chelsea, le ilusiona añadir un renglón más a su particular lista de los éxitos. Su equipo está lejos de los mejores en la Premier, pero en la competición continental desaborló al Dinamo en octavos (3-0 y 0-5) y ahora se propone hacer lo propio con el Slavia de Praga. La eliminatoria que arranca la próxima semana debe catapultar a los Blues hacia semifinales. Luego, se mediría al Benfica o al Eintracht; y en una hipotética final, en Baku, a Arsenal, Nápoles, Villarreal o Valencia. El futbolista tinerfeño que más ha triunfado a todos los niveles y escalas podría confirmarse como campeón de todo. Aún así, asegura que su gran éxito es seguir disfrutando con lo que más le gusta. Por un lado, el fútbol; por el otro, la generosidad con los más necesitados a través de la Fundación que lleva su nombre. Un extraordinario ejemplo de dedicación y solidaridad que le ha granjeado la admiración de todos. De trayectoria ejemplar, Pedro quiere ser aún más grande. No ha dicho su última palabra.