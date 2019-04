La encrucijada de Concepción

Miguel Concepción Cáceres (Los Llanos de Aridane, 1953) ya suma más de 13 años en la presidencia del CD Tenerife. Casi sin quererlo, se ha convertido en uno de los dirigentes más longevos del representativo en sus casi cien años de historia. Se le recordará por haber salvado a la institución de la disolución en uno de sus momentos más espinosos, cuando Víctor Pérez Ascanio ya había presentado su dimisión y la entidad se enfrentaba a una gigantesca deuda (de más de 50 millones de euros) que parecía inasumible.

Antes de asumir las riendas del club, Concepción ya era su máximo accionista. Entonces, ya anunció -lo hizo en las páginas de la opinión - cuáles serían las medidas que adoptaría para resolver una crisis de una extraordinaria magnitud y que exigía soluciones de urgencia. Su gran mérito ha sido ese, llevar la deuda casi a cero, lo cual podría ocurrir en el transcurso de su tercer mandato al frente de la institución. Ahora bien, su gran déficit está en la parcela deportiva. Hace años que el equipo no ilusiona.

Han sido 13 años en la presidencia y tan solo uno en Primera División. El club consiguió el anhelado ascenso de la mano de José Luis Oltra, que ahora vive su segunda etapa en el club; pero su paso por la élite fue tan efímero que no hubo margen para disfrutarlo. El descenso exprés del representativo vino acompañado de otro más, éste último de consecuencias funestas, y que tuvo al Tenerife hasta dos cursos consecutivos en Segunda B (fuera de la esfera del balompié profesional).

Concepción prometió que no dejaría la nave a la deriva y cumplió porque reflotó al club -con un ERE incluido- tras vivir una situación angustiosa y de zozobra. Pero una vez lo subió de nuevo a Segunda, no ha dado con la tecla para sintonizar con la afición. La mayoría de los proyectos deportivos pergeñados desde entonces han acabado en fracaso. Entre los más estruendosos, el de esta temporada, en la que partía el Tenerife con el séptimo tope salarial más alto de la categoría y ha acabado peleando por no bajar.

A Concepción le han minado su credibilidad y prestigio algunas determinaciones controvertidas. La que más, prescindir de Víctor Pérez Borrego sin explicación aparente, después del único de los ejercicios deportivos recientes que casi acabó en éxito. Tan solo un gol separó al Tenerife del ascenso en una eliminatoria de desenlace fatal en Getafe, pero que vino precedida de un ímprobo trabajo desde la dirección general para conectar al club con las peñas, mejorar la reputación de la entidad y acercar al Heliodoro a sus mejores datos de afluencia de público. Desde entonces, todo ha sido una cuesta abajo sin frenos.

El mandamás blanquiazul afronta sus últimos dos años de su tercer mandato sin haber esclarecido qué ocurrirá después, si concurrirá a su reelección y si tiene ya previsto quién le relevará. Algunos de los principales accionistas del club le recomiendan que dé al Tenerife un lavado de cara, como ya hizo en el área deportiva con el fichaje de Víctor Moreno. Le sugieren que hace falta otra manera de gobernar para que el club se parezca a otros equipos deportivos vecinos (el CB Canarias o la UD Granadilla) con mejor imagen y reputación.

Por lo pronto, en las oficinas del Heliodoro ya se trabaja en el futuro. Sin descuidar las diez jornadas finales de esta temporada de los horrores, se piensa en la siguiente en clave de revolución. Reilusionar es el gran objetivo de Concepción, que no solo quiere hacer historia por sus méritos en el libro de cuentas; también por devolver al Tenerife a Primera. El sitio soñado, pero del que está cada año más lejos.