La mejor entrada, pero sin premio

Un pabellón teñido de amarillo y un nuevo récord de asistencia. Al Iberostar Tenerife solo le faltó el domingo la victoria contra el Real Madrid para redondear un encuentro que hubiera sido histórico. Un resultado positivo tumbando al vigente campeón de la Liga Endesa en medio de una atmósfera casi de NBA y con casi 5.200 espectadores dentro del Santiago Martín. En concreto, fueron 5.183 las personas que se citaron en el recinto de Los Majuelos para ver en directo al cuadro de Pablo Laso. Una cifra que se asemeja mucho a la de las anteriores comparecencias de los merengues en la Isla, pero que superan cualquier registro anterior.

Apurando al máximo las filas de sillas a pie de pista y sin prácticamente asiento alguno libre en las gradas, la entidad canarista superó su anterior registro, que precisamente pertenece al conjunto blanco, que hace dos temporadas logró congregar, según siempre cifras oficiales, 5.177 personas, una más de las que acudieron la temporada pasada contra este mismo rival. Y es que el equipo ahora dirigido por Pablo Laso se ha confirmado, sin duda, como el mayor y mejor reclamo para la afición del basket en la Isla.

Ya fuera cursos atrás por la presencia de Sergio Rodríguez en sus filas, o simplemente porque los merengues vienen demostrando ser uno de los mejores equipos de todo el continente, lo cierto es que una visita del Real Madrid a la Isla es sinónimo de entradón. Así, de sus ocho comparecencias en la Isla desde que los aurinegros regresaron a la elite, solo en dos ha habido menos de 5.000 personas en el Santiago Martín. En las últimas cinco (incluyendo una de play off) esta cifra no ha bajado de 5.100, justamente la media resultante de todos estos partidos. Repetirla mañana contra el Hapoel Jerusalem sería el primer paso para lograr la clasificación para la Final Four de la Champions.