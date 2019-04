Primera vez en 23 jornadas que sale de zona 'play off'

Con la derrota de ayer el Iberostar Tenerife cae hasta la décima plaza y abandona la zona de play off por primera vez en 23 jornadas, ya que desde la tercera fecha de este curso había estado entre los ocho primeros. Un descenso en la tabla que se debe no solo a su sexta derrota seguida, sino también a los triunfos de este fin de semana del Zaragoza y del Andorra. "No me preocupa lo que hagan los demás, solo que el equipo recupere el tono físico y la salud, porque sin estos dos factores ellos no puede haber resultados. Creo que en condiciones óptimas podríamos estar luchando por las cuatro primeras plazas, pero lo que me interesa ahora es recuperar al equipo para este esprint final", dijo ayer Vidorreta.