"Que esta personalidad siga en todos los partidos que nos faltan"

Con sensaciones agridulces. Así, acababa ayer Txus Vidorreta tras la derrota de los suyos, sabedor de una manifiesta inferioridad durante bastantes minutos, pero contento por la imagen de pundonor ofrecida por los suyos hasta el final. "Apelo al esfuerzo de sus jugadores y a que esta personalidad se mantenga en todos los partidos que nos quedan hasta final de temporada. No hacerlo contra el Madrid y frente a otros tener miedo a ganar", apuntó de cara al futuro.

"Nos costó arrancar el partido ya que ellos empezaron con mucho acierto en el tiro exterior, algo que mantuvieron 30 minutos. Con el primer movimiento de banquillo volvimos al partido, aguantamos hasta mediado del segundo cuarto, pero ahí empezaron a abrir diferencias por unas malas defensas en la recuperación. El Madrid estaba siendo mejor que nosotros", dijo Vidorreta a modo de balance sobre lo ocurrido hasta el descanso antes de que "en el tercer cuarto apareciera Llull para que abrieran una diferencia que parecía determinante". "Pero hemos encontrado los jugadores adecuados para intentar la remontada; nos quedamos en la orilla, pero esto nos da mucha moral y fuerza para lo que se nos viene", añadió. "Luchar por el partido hasta el final, dar con los jugadores que entienden lo que estás buscando, otros que dan un paso a nivel defensivo... Todo eso es muy positivo de cara a los futuros compromisos. Cualquier otro equipo podía haber perdido de 30, pero nosotros a base de esfuerzo, defensa y más confianza en el tiro al menos les hemos puesto las cosas difíciles", valoró también el bilbaíno.

Recalcando "el plantillón que posee el Madrid", el preparador canarista sí admitió que "se pudo hacer algo más" en varios de los triples de Thompkins, pero a la misma vez destacó varias actuaciones individuales. "Staiger ha aparecido a nivel defensivo, Brussino en lo colectivo; Bassas cogiendo la batuta del equipo y con mucha personalidad...", resaltó antes de dejar claro que no cree que su equipo jugara mejor por ver ya el duelo perdido. "Cuando ellos abrieron la mayor diferencia todavía quedaba mucho tiempo y a mí no me gusta regalar partidos. Han aparecido los jugadores que nos pudieran devolver al partido", habló sobre el intento de remontada antes de dejar claro que "a nivel mental el equipo va a estar a tope para el miércoles". "Lo que nos está costando es en la liga y ante rivales que van por debajo de nosotros, y especialmente en el Santiago Martín, aunque casi no nos quedan", reconoció.