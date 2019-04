José Naranjo quiere quedarse

José Naranjo quiere tener la opción de redimirse. El futbolista onubense, fichaje estelar del CD Tenerife 2018/2019, no piensa en otra opción distinta a su continuidad en el representativo. Aunque matiza que "el fútbol da muchas vueltas", el atacante blanquiazul remarca que está feliz en la Isla y en el representativo, si bien el primero de los cuatro años que contempla su contrato está siendo absolutamente aciago.

"Esto del fútbol da muchas vueltas pero mi intención es la de continuar. Tengo contrato y quiero cumplirlo", afirma Naranjo, muy lejos de los dígitos deseados cuando se formalizó la compleja operación para su incorporación al Tenerife. El conjunto insular pagó 400.000 euros por su fichaje y así adquirió el 50% de sus derechos económicos. Además, el entonces director deportivo se aseguró la posibilidad de ir comprando un 5 por ciento adicional a cada año que pase, así como una opción unilateral de hacerse hasta con un 75% de la propiedad del jugador. No obstante, su pobre rendimiento en su primera temporada en la Isla no justifica el desembolso realizado el pasado verano.

De hecho, sus flojos números ya alimentaron las especulaciones respecto a su posible salida en enero. "A mí no me trasladaron ninguna opción real de marcharme entonces", aclara. "Quizás la presión me ha pasado factura. Pero si las cosas no van de cara y no salen de manera fluida, tiende a costarle a todo el mundo, no solo a mí. Hay que seguir trabajando, no queda otra. Y estar unidos. Al final esto te curte, te hace más fuerte. Cuando las cosas van mal y las superas, eso te refuerza con vistas al futuro", dice desde el optimismo.

"Yo sigo trabajando para mejorar. Todo lo que dependa de uno mismo, hay que controlarlo. Hasta el final, la idea es conseguir las máximas victorias posibles", cuenta Naranjo en una entrevista previa al partido del sábado en Albacete. En cuanto a su relación con la afición, subraya que "el público es soberano y se respeta su opinión". "Evidentemente a la gente, como a nosotros, nos gustaría estar en otra situación y haber conseguido muchas más victorias", añade.

En los últimos tiempos, el representativo se abona a la heroica y a salvar puntos a base de remontadas. "Nos hacía falta un partido como el que hicimos contra Osasuna", cuenta Naranjo. "Llevábamos tiempo sin ganar y fue un estímulo y una motivación para afrontar lo que queda. Hemos demostrado que podemos ganarle a cualquiera, pero hay que cuidar algunos detalles. Por ejemplo, empezar los partidos más concentrados". El sábado, no valió para ganar.