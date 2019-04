Una derrota que pone en disposición

Una derrota que deja buenas sensaciones. Sexto tropiezo consecutivo, una zona de play off de la que sale (y que se aleja) después de muchas semanas, y una sensación que durante muchos momentos fue de manifiesta inferioridad. Esas podrían ser las primeras y más simples lecturas a sacar del resultado negativo ayer del Iberostar Tenerife, que poco pudo hacer ante un Real Madrid muy equilibrado, que arrancó en tromba (5-13) y que se encomendó a Llull para dejar sentenciado el duelo mucho antes de lo esperado: 45-66, 25'. Pero ya sin el lastre de luchar por la victoria, y quizá con la mente en el duelo del miércoles, los laguneros acabaron con su mejor versión gracias al arrojo de una segunda unidad encabezada por Bassas, Saiz y Staiger. Un final más que notable en el que equipo y grada llegaron a soñar incluso con una remontada que hubiera sido épica (77-83), pero que se quedó en amago. Amago que debe ser traducido en buenas sensaciones en apenas dos días.

El triple inicial de Brussino fue solo un espejismo de lo que iban a ser los primeros compases de encuentro, ya que los blancos respondieron de forma inmediata gracias a dos triples Rudy al que Staiger no le llegó a tiempo, y también con una gran actividad defensiva que a base de físico (Taylor trató de ahogar a San Miguel) y muchas manos apenas dejó que los canaristas realizaran inversión alguna, y que a su vez permitió a los de Laso lanzar alguna que otra contra. Algunas ayudas locales demasiado largas, la presencia en el rebote ofensivo y el protagonismo que también quiso tomar el trío arbitral (con un par de decisiones más que dudosas) hicieron que los blancos firmaran un parcial de 2-13 en poco más de tres minutos que obligaron a Vidorreta a pedir tiempo.

Parecían groggys los canaristas, incapaces de contener daños en el rebote de su propio aro ni en el tiro de tres visitante (8-17). Pero el Iberostar no se descompuso, y pese a la intimidadora presencia en la zona de Tavares, supo tener paciencia para mover el balón hasta dar con el momento adecuado y anotar bajo el aro esquivando al caboverdiano. A eso se añadió la ya consabida capacidad de Abromaitis para localizar el cable pelado de Randolph, al que le sacó una antideportiva que terminó de meter a los laguneros en el encuentro (14-17). Una buena finalización de Iverson y un triple desde la esquina de Gillet culminaron la remontada tras un 11-0 (19-17).

La renta local llegó a ser de tres (22-19), pero el Madrid mantuvo su notable acierto desde el perímetro (5/7 en el primer cuarto) y recurrió, ya en el segundo acto a la versatilidad (en los dos aros) y verticalidad de Ayón para hacer mucho daño. El mexicano fue el gran responsable de una serie de malos tiros de los tinerfeños, mientras que en la otra zona fue casi imparable como cinco. Aportación con un plus desequilibrante, el de Trey Thompkins, mejor tirador de tres de la ACB y que ayer tuvo su mano tonta desde el 6,75. Dos triples suyos la pusieron la guinda a un 0-12 que volvía a poner contra las cuerdas a los aurinegros (24-34, 13') en un abrir y cerrar de ojos.

Como si de un sino se tratara para no rendirse antes de tiempo, le tocaba al Iberostar volver a remar contracorriente. Pero ni un matazo de Saiz, ni un triple de Richotti (29-34), ni la mano de Abromaitis (33-38) le bastaron a los tinerfeños para acogotar a un Real Madrid que repitió procedimiento: dos triples de Thompkins (4/4 al descanso, y 8/12 todo el equipo) y daño interior de Ayón (2+1 para el 33-44), que al intermedio ya estaba en 17 de valoración. Esa era, principalmente, la gran diferencia, ya que el cuadro isleño había perdido presencia en el tiro exterior (San Miguel alternó un acierto con un tiro que no tocó ni aro) y le costaba un mundo dar con un referente interior. Sufrimiento máximo haciendo la goma para al menos llegar al descanso nueve abajo (40-49). Demasiados puntos recibidos y, sobre todo, la sensación de que el Madrid, calidad aparte, estaba jugando cómodo: 9/15 en triples, muchos liberados, y 15 asistencias.

Lejos de volver a lanzar una andanada para apretar el marcador, el Canarias se topó con la versión más desatada del Real Madrid. Una rebelión encabezada por Llull, totalmente desatinado hasta el descanso (0/4) pero imparable en la reanudación, especialmente desde el 6,75, para irse a 15 puntos en apenas siete minutos. Sin casi respuesta en el otro aro por culpa de un nulo acierto en el triple, el Iberostar (tardó más de cuatro minutos en hacer su primera canasta) se vio ya 20 abajo (43-63). Desventaja casi insalvable en la mayoría de los casos, imposible contra el Madrid, y aún más impensable con el decisivo compromiso frente al Hapoel Jerusalem a la vuelta de la esquina.

Con buena parte de los teóricos titulares ya descansando (mucho antes de tiempo de lo que hubiera imaginado Vidorreta en el peor de los supuestos), la segunda unidad canarista al menos no le perdió la cara al encuentro, especialmente a la conexión entre Bassas (11 asistencias en poco más de 16 minutos) y Saiz primero (bonito alley oop para finalizar el tercer cuarto), y la aportación exterior de Staiger ya dentro del último periodo. Lo que parecía un acto de decoro y de no perder sensaciones de cara al miércoles se convirtió, sin embargo en una invitación a la machada ya que los laguneros, gracias a un triple tras robo de Bassas (69-77), obligaron a Lasso a pedir tiempo para evitar sustos mayores en los 7'43" que restaban.

Staiger perdió incluso una bola para apretar aún más el marcador a lo que se unió otra ristra de controvertidas decisiones arbitrales: falta en ataque a Iverson, contacto a Abromaitis no señalado y una técnica, por extensión, a Richotti. Ahí el Madrid cogió aire (69-82 y 71-83), pero Bassas no estaba dispuesto a que el partido acabara prematuramente y, con dos triples, puso a los suyos a seis (77-83, a 2'46"). La ilusión, no obstante, se desvaneció sin remisión, ya que dos libres de Ayón, sendos malos ataques aurinegros y un triple de Campazzo (77-88) evitaron el imposible, aunque no impidieron que el Iberostar, y en especial algunos jugadores de su segunda unidad, acabaran con las mejores sensaciones posibles (82-89 y bola no aprovechada) de cara al duelo de Champions. Con ese espíritu, alcanzar la Final Four puede ser factible.