Txus Vidorreta: "Contra el Real Madrid no te puedes reservar"

En el vestuario canarista lo tienen claro. No habrá medias tintas esta tarde. "Contra el Real Madrid no te puedes reservar", apuntaba ayer el técnico aurinegro Txus Vidorreta en relación a un posible riesgo de que la mente de sus jugadores se vaya de forma inconsciente al duelo de vuelta contra el Hapoel. "Tenemos claro que necesitamos tratar de ganar cualquier partido de la Liga porque es el primer objetivo del club; no podemos perder el nivel competitivo que tuvimos en Jerusalén porque luego nos logrará tenerlo de nuevo el miércoles", señaló al respecto.

"La mejor forma de competir es dándolo todo", insistió el máximo responsable del banquillo del Iberostar en relación a una idea que, eso sí, no debe alcanzar la tozudez. "Vamos a darlo todo durante al menos 35 minutos, pero si luego se llega al último cuarto a una situación que no queremos, que es que el partido ya está resuelto en contra, sería el momento de mantener la cabeza fría", argumentó el bilbaíno.

Cuestionado por el Madrid que se puede encontrar hoy su equipo, Vidorreta considera que "el plan muy claro que tiene ahora por delante", que no es otro que alcanzar la Final Four de la Euroliga, no le distraerá en el Santiago Martín. "También tienen la estela del Baskonia en la liga regular y esa presión les hará venir al cien por cien para defender su segunda plaza", expuso el técnico canarista, que también advirtió de que, a diferencia de otros duelos previos entre ambos, los de Laso "llegan ahora con más tiempo de preparación, por lo que jugarán con mucha energía". "Será un partido complicado, pero vamos con toda la ilusión de dar la sorpresa", sentenció.