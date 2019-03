El Tenerife de la fe

En Albacete, tampoco. El Tenerife no logró quebrar en el Belmonte (escenario históricamente fértil) su larga sequía a domicilio, que se prolongará por más de un año hasta que el representativo la rompa. Ayer al menos salvó un punto que tiene su mérito. Por un lado, porque se obtuvo ante uno de los rivales en mejor forma de todo el torneo; y por otra parte, porque vale su peso en oro para abrochar la permanencia.

El empate es un paso adelante. Acerca la salvación porque la permanencia está más barata que nunca, con el Reus arruinado y otros tres equipos en situación precaria. Y es una inyección de moral porque se logró cuando parecía todo perdido. Ahora bien, es difícil descifrar por qué el Tenerife no gana a domicilio -es ya su peor racha como visitante en los últimos 44 años- y por qué no es capaz de hacerlo ni cuando se pone por delante, como anoche ene el Belmonte.

Puesto a buscar soluciones a la sequía a domicilio, Oltra optó por retomar la solución con la que emprendió esta etapa: tres centrales, dos carrileros y otros tantos pivotes. El objetivo era fortificar la sala de máquinas y sorprender así al Alba, un equipo de laboratorio. Hecho a la imagen y semejanza de Mauro y Ramis, tinerfeño y exblanquiazul, el cuadro manchego cotiza al alza y mantiene intactas sus opciones de ascenso. En sus antípodas está el representativo, al que la temporada se le está haciendo larguísima. En ningún momento ha hallado una versión conforme a la inversión que hizo en verano y a las ilusiones de éxito que se depositaron en este proyecto, concebido para cotas altísimas que ahora quedan a años luz. Pero le salva la fe, que mueve montañas. Como ante Osasuna, salvaron los blanquiazules un punto en el epílogo, esta vez por mediación de un mesiánico Malbasic. Empezó suplente, pero anoche fue salvador.

El partido empezó con un claro dominio blanquiazul. En Albacete ayer iba a ocurrir algo que no se había dado en meses, esto es, que se pusiera por delante el representativo. Había salido con convicción el cuadro de Oltra, que vio recompensada su apuesta por dos carrileros con una gran acción coral en la que ambos intervienen de forma decisiva. Lo hace Isma López y por supuesto Suso, gran protagonista por una excepcional definición en la secuencia que acabó en el 0-1.

No se adelantaba a domicilio el Tenerife desde Córdoba pero, igual que entonces, no le valdría para ganar. Cierto es que disfrutó el equipo isleño de una situación de relativo confort con el Alba a remolque, obligado a arriesgar. Pero llegó el conjunto de Ramis con tanta frecuencia a Dani que no tardó en empatar. Lo hizo en una primorosa conexión Fran García-Zozulya que acaba con el remate del 10. Dudó Alberto y lo hizo el portero blanquiazul, que se quedó a medias en la salida.

El curso del partido situaba al Tenerife en clara dinámica descendente, con su rendimiento cayendo de manera preocupante con el transcurrir de los minutos. Tanto, que para los de Oltra fue como una bendición que el árbitro señalase el camino a vestuarios en pleno dominio y asedio albaceteño a Dani. Los de Ramis tuvieron más oportunidades, alguna clamorosa, pero al menos antes del descanso no aprovecharon su superioridad. Tampoco a balón parado, donde las dudas blanquiazules iban a más.

El inicio de la segunda mitad fue una continuación del final de la primera. Salió excesivamente frío el Tenerife, que iba a pagar su aparente apatía. El Alba dio un par de señales de que estaba mejor que los blanquiazules antes de adelantarse en el marcador, lo cual consiguió a través de un golazo señor de Bela. La ejecución fue perfecta, todo lo contrario que la defensa que le hicieron los blanquiazules. Le dejaron tan solo que remató a placer.

Como en la jornada anterior contra Osasuna, el representativo iba a levantarse de la lona a base de fe. Estuvo contra las cuerdas, moribundo, pero el Albacete desperdició tantas opciones tuvo para firmar la sentencia. Ocurrió durante los momentos de más debilidad para los insulares, que aún tuvieron margen para coger aire, reponerse del 2-1 y opositar a la igualada. La lograron cuando el partido tocaba a su fin y el Belmonte ya celebraba los puntos. Malbasic, en un duelo a dos con el portero, iba a salir esta vez victorioso -su intento anterior había ido a la madera- y así salvó el empate. Un punto de oro.